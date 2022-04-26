12. ve 13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri Finalistleri Açıklandı

Koronavirüs salgını dolayısıyla iptal edilen 12. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri'nin finalistleri de bu etkinlik kapsamında belirlendi. Amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlikte ulusal, uluslararası ve proje geliştirme destek kategorilerinde toplam 85 proje finale kaldı.

TRT tarafından amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak ve çeşitli ülkelerden belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri'nin finalistleri açıklandı. 12. ve 13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri'nin finalistleri,ön eleme kurulunun titiz çalışmaları neticesinde belirlendi. Yarışmaya hak kazanan finalistler, www.trtbelgesel.com adresi üzerinden duyuruldu.

12. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri kaldığı yerden devam edecek

Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri'nin 12.'si tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler dolayısıyla iptal edilmişti. Başvuruları alınan ama ön eleme aşamasında durdurulan film ve projelerin değerlendirme süreci, 13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri ile eş zamanlı yürütülecek.

180 ülkeden 2 bin 618 başvuru

12. ve 13. Uluslararası Belgesel Günleri'ne ulusal, uluslararası ve proje geliştirme destek kategorilerinde toplam 2 bin 618 proje başvurusu yapıldı. Toplam 180 farklı ülkeden katılımların yapıldığı yarışmada, finalistler ön eleme kurulunun titizlikle yapılan çalışmaları sonucunda seçildi. Yarışmaya hak kazanan finalistler; ulusal yarışma kategorisi kapsamında "Öğrenci Filmleri" ve "Profesyonel" alt kategorilerinde ve uluslararası yarışma ve proje geliştirme destek kategorilerinde olmak üzere toplam 3 kategori altında ödül için yarışacak.

Ödül töreni 6 Haziran'da

Finalist filmlerin izleme ve değerlendirmeleri 2-5 Haziran 2022 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak. Kazananlar 6 Haziran 2022 Pazartesi günü yönetmenler, sektör temsilcileri, basın mensupları ve festival konuklarının katılımıyla düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

12. ve 13. Uluslararası Belgesel Günleri'nde yarışmaya hak kazanan finalistlerin tam listesine ve yarışma hakkında detaylı bilgiye www.trtbelgesel.com adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

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