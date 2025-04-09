12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali Başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali kapsamında 'Hevesi Kursağında Kalanlar Kulübü' adlı oyun, Konya Devlet Tiyatrosu tarafından Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Oyuncular izleyicilerden büyük ilgi gördü.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" kapsamında "Hevesi Kursağında Kalanlar Kulübü" adlı oyun tiyatroseverlerle buluştu.
Barış Manço Kültür Merkezi'nde Konya Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunu, Emine Erdem Alpyürük kaleme aldı.
Sahnede Deniz Yuca, Cengizhan Eminoğlu, Fatih Yağlıcan, Burçin Eminoğlu, Melisa Kocaman ve Yusuf Can Sancaklı gibi oyuncular performans sergiledi.
Gecenin sonunda Bursalı sanatseverleri selamlayan oyuncular, uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel