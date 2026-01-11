12 Siyasi Partiden Ortak Halep Açıklaması: "Htş'nin ve Suriye Dışındaki Güçlerin Müdahalesi Kalıcı Bir Şekilde Sona Ermelidir"

(ANKARA) - Aralarında DEM Parti, TİP ve EMEP'in de olduğu 12 siyasi parti, Halep'teki çatışmalara ilişkin, " Türkiye'de saray iktidarının, Suriye'de sorunların çözülmesi için bütün inanç ve halklardan yana, barışçıl ve demokratik bir dayanışma tutumuyla hareket etmek yerine cihatçı gruplara açık destek vermeye dönük açıklamaları ve Kürtleri hedef alan tutumu kabul edilemezdir. Biz Türkiye emek ve demokrasi güçleri olarak Suriye halklarının özgür ve eşit olarak birlikte yaşama iradesi ve mücadelesiyle dayanışma içinde olduğumuzu ilan ediyoruz" açıklamasını yaptı.

DEM Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Devrimci Parti, Yeşil Sol Parti (YSP) ve Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Halep'teki çatışmalara ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

"Halep'te yaşanan saldırılar derhal kalıcı olarak durdurulmalıdır" başlığı ile yayımlanan bildiride, Şam iktidarını bir yıldır elinde tutan "HTŞ ve ona bağlı çeşitli askeri cihatçı yapıların" Suriye'de halklar ve inançlar için güvenlik, istikrar ve özgürlük tesis edecek politik anlayış ve tutuma sahip olmadığı ifade edildi.

"HTŞ-Colani iktidarının" meşruiyetini, küresel ve bölgesel emperyalist devletlerden aldığı belirtilen açıklamada, "Askeri gücü ve emperyalist devletlerden devşirdiği yetkiyle Suriye'deki Alevilere, Dürzilere, Hristiyanlara ve Kürtlere karşı şiddet uygulamaktadır. Kendi iktidarına bağlı cihatçı grupları dahi kontrol edemeyen Şam'daki HTŞ iktidarı, ülkedeki farklı etnik ve dinsel gruplara yönelik saldırıları ve katliamları engelleyecek bir politik hattan yoksundur. HTŞ ve bağlı cihatçı çetelerin Suriye'de iktidarı ele geçirdikten sonra Aleviler, Dürziler, Süryaniler, Hristiyanlar ve diğer birçok farklı dini, etnik ve kültürel gruba yönelik saldırıları sistematik hale gelmiş ve bu saldırılar şimdi Kürtlere yönelmiş durumdadır" denildi.

"HTŞ ve ona bağlı cihatçı çetelerin" Halep'te Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı iki mahallede hastaneler dahil sivil yerleşim alanlarını bombalandığı, bölgede sivillerin öldürüldüğüne dair bilgiler geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastanelerin ve diğer sivil yerleşim birimlerinin bombalanması, zorla yerinden etmeler ve yağmalar, uluslararası hukuka ve tüm devletleri bağlayan sözleşmelere göre savaş suçu sayılmaktadır. Söz konusu saldırılar derhal kalıcı bir şekilde durdurulmalıdır.

Ayrıca Türkiye'de saray iktidarının, Suriye'de sorunların çözülmesi için bütün inanç ve halklardan yana, barışçıl ve demokratik bir dayanışma tutumuyla hareket etmek yerine cihatçı gruplara açık destek vermeye dönük açıklamaları ve Kürtleri hedef alan tutumu kabul edilemezdir. Suriye halklarının tamamının güven ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir ortamın hızla tesis edilmesi gerekir. Biz Türkiye emek ve demokrasi güçleri olarak Suriye halklarının özgür ve eşit olarak birlikte yaşama iradesi ve mücadelesiyle dayanışma içinde olduğumuzu ilan ediyoruz. Suriye Suriye'de yaşayan halklarındır, HTŞ'nin ve Suriye dışındaki güçlerin müdahalesi kalıcı bir şekilde sona ermelidir."