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TRT 12 Punto 2026'nın uluslararası jürisi belli oldu

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TRT Sinema'nın düzenlediği 12 Punto 2026 etkinliğinin uluslararası jüri üyeleri belli oldu. Jüri başkanlığını Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi üstlenecek. Etkinlik, 12 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak.

TRT Sinema tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "12 Punto 2026"nın uluslararası jüri üyeleri açıklandı.

Dünya sinemasından önemli isimlerin yer aldığı jürinin başkanlığını Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi üstlenecek.

Programın jüri başkanlığını "A Separation" ve "The Salesman" filmleriyle "En İyi Uluslararası Film" dalında iki kez Oscar ödülü kazanan İranlı yönetmen Asghar Farhadi üstlenecek.

Jüride Cannes Film Festivali'nde Belirli Bir Bakış Ödülü kazanan ve Romanya Yeni Dalga sinemasının öncülerinden Cristi Puiu, Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülü alan İsveçli yapımcı Erik Hemmendorff, En İyi Uluslararası Film dalında Oscar'a aday gösterilen "The Voice of Hind Rajab" (Hind Rajab'ın Sesi) filminin yapımcısı Nadim Cheikhrouha ve Venedik Film Festivali'nin artistik direktör danışmanlığını yürüten Violeta Bava yer alıyor.

30 ülkeden sinema profesyonelinin katılımıyla 12 Temmuz'da başlayacak etkinlik, hafta boyunca paneller, masterclass sınıfları ve proje sunumlarıyla dünya sinemasının temsilcilerini İstanbul'da buluşturacak.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül
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