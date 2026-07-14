Haberler

İstanbul merkezli 12 ilde 4 ayrı suç örgütüne operasyon: 74 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli 12 ilde, yurtdışı bağlantılı 4 ayrı organize silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL merkezli 12 ilde, liderliğini yurtdışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan şüphelilerin yaptığı 4 ayrı organize silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, liderliğini yurtdışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan şüphelilerin yaptığı organize silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

Ekiplerin çalışmalarında, 'Kasten Öldürme', 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması', 'Mala Zarar Verme', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin İmal ve Ticareti' suçları başta olmak üzere çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen 4 ayrı organize silahlı suç örgütüne mensup şüphelilerin kimlik ve adresleri belirledi.

12 İLDE 74 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, İstanbul merkezli Konya, Sakarya, Adana, Ağrı, Bingöl, Şanlıurfa, Tekirdağ, Muğla, İzmir, Afyon ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaş büyüyor! ABD saldırdı, İran Hürmüz'de iki tankeri hedef aldı

Savaş büyüyor! Arap ülkesine ait 2 tanker füzelerle vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'de çarşamba günü hayat duracak: Kafe işletmecileri bayram edecek

Ülkede hayat çarşamba günü duracak: Kafe işletmecileri bayram ediyor
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...
Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Levent'in gözaltına alınmasına ilk yorum

Haluk Levent'le ilgili yorumu bomba
3 bin TL'ye ekmek arası et döner! Para cezası kesildi

Alt tarafı ekmek arası döner! Fiyatı ağızları açık bıraktı
Leandro Trossard Beşiktaş'ta! İşte İstanbul'a geleceği tarih

Dünyaca ünlü yıldız artık Süper Lig'de! Yarın akşam İstanbul'a geliyor
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var

70 aktif polis gözaltında! İçlerinde rütbeliler de var
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası

Vay Haluk vay! Öyle bir isimle ortaklığı çıktı ki, asıl şimdi yandı