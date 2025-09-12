12 Eylül Darbesi'nin 45'inci Yıl Dönümü Anma Programı Düzenlendi

ANKARA'da 12 Eylül 1980 darbesinin 45'inci yıl dönümü nedeniyle Taş Medreseli Ülkücüler topluluğu tarafından anma programı düzenlendi.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Taş Mektepli Ülkücüler topluluğu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Program kapsamında hayatını kaybeden Ülkücüler için dua edildi, sinevizyon gösteriminin ardından cezaevi müzesi gezilerek, hayatını kaybedenler anıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Biz hırsızlıktan yargılanmadık, biz devleti soymaktan yargılanmadık, biz tüyü bitmedik yetimin hakkını almadan yargılanmadık. Biz bu ülke için yargılandık, bu bayrak için yargılandık, bu din için yargılandık, bu devlet için yargılandık. Bu da bizim şeref madalyamızdır. Her yerde de göğsümüzü takar gezeriz. Bugün, Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılıp 10'a yakın parti kurulmuştur. Bu siyasi partilerin de liderleri vardır, mensupları vardır. Kimseye diyeceğimiz bir şey yok. Yalnız, şunu herkes bilsin. Kimin banka soyup geldiğini, kimin kız kaçırmadan geldiğini, kimin eşkıyalıktan gelip, Ülkücülerin koğuşuna düştüğünü, ondan yargılandığını, suçunu biliyoruz. Herkes hakkını bilsin. Biz bunların hiçbirinin Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanını ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni eleştirilerine tahammül edemeyiz. Herkes kendi çapı kadar konuşacak. Yaptığı iş kadar konuşacak. Verdiği hizmet kadar konuşacak" dedi.

'ÜLKÜCÜLER, TÜRK DÜNYASININ GELECEĞİDİR'

Yıldırım, Ülkücülerin Türkiye'nin geleceği olduğunu söyleyerek "Biz her türlü zulmü gördük. Her türlü işkenceyi gördük. Hepsi başımızdan geldi geçti. Büyük acılar yaşadık. Allah bir daha böyle büyük acı yaşatmasın. Allah Ülkücüleri muzaffer etsin. Allah Ülkücüleri korusun, sevsin, sevdirsin, sevindirsin. Ülkücüler bu ülkenin geleceğidir. Türk dünyasının geleceğidir. İslam aleminin geleceğidir. Bunu görüyoruz. Dün bize zulmedenler, dün bize işkence yapanlar bugün bizim kapılarımızda geziyor. Dün Türk milliyetçilerine, Ülkücülere işkence yaptıranlar, bunu tasvip edenler ve onaylayanlar, bugün sıkışmış 'Bizi kurtarın' diye Ülkücülerin kapısında geziyor. Allah bize bugünleri de gösterdi" ifadelerini kullandı.