12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46'ncı yılı... Babacan: 'Milli iradenin ve demokrasinin yanındayız'

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 12 Eylül 1980 darbesinin 46'ncı yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Darbelere, cuntalara ve her türlü vesayete karşı milli iradenin ve demokrasinin yanındayız" ifadesini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 12 Eylül 1980 darbesinin 46'ncı yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Darbelere, cuntalara ve her türlü vesayete karşı milli iradenin ve demokrasinin yanındayız. 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde, mağdurların acısını paylaşıyor, ülkemizin bir daha böylesine kara günler yaşamamasını diliyorum."

Kaynak: ANKA