Haberler

12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46'ncı yılı... Babacan: "Milli iradenin ve demokrasinin yanındayız"

12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46'ncı yılı... Babacan: 'Milli iradenin ve demokrasinin yanındayız'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 12 Eylül 1980 darbesinin 46'ncı yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Darbelere, cuntalara ve her türlü vesayete karşı milli iradenin ve demokrasinin yanındayız" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 12 Eylül 1980 darbesinin 46'ncı yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Darbelere, cuntalara ve her türlü vesayete karşı milli iradenin ve demokrasinin yanındayız" ifadesini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 12 Eylül 1980 darbesinin 46'ncı yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Darbelere, cuntalara ve her türlü vesayete karşı milli iradenin ve demokrasinin yanındayız. 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde, mağdurların acısını paylaşıyor, ülkemizin bir daha böylesine kara günler yaşamamasını diliyorum."

Kaynak: ANKA
ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek

Petrol fiyatları çıldırdı, Trump'tan yeni "savaş" sözleri geldi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vanlı Kara Haydar'la evlenmeden önce bakın ne demiş: Para benim için önemli değil

Vanlı Kara Haydar'ın eşinin para sözleri ortaya çıktı
Görenler tanıyamıyor! Cezaevinden çıkan Fatma Soydaş'ın ilk görüntüsü

Cezaevinden çıkan Fatma Soydaş'ın ilk görüntüsü
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı

Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları pazartesi başlıyor

Devletin 10 bin TL'den kiralayacağı dairler için başvurular başlıyor
Yeni Parti'de isim krizi iddiası! Yargıtay'ın 'Kullanamazsınız' dediği öne sürüldü

Yeni Parti kapanıyor mu? Özgür Özel'e kötü haber
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı

Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi

Cumhurbaşkanının “Kapımız açık” dediği belediye başkanı kararını verdi