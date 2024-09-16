Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı 116 yaşındaki Itooka oldu
Japonya'da huzurevinde kalan Tomiko Itooka, 117 yaşındaki Maria Branyas'ın vefatının ardından 'dünyanın yaşayan en yaşlı insanı' unvanını kazandı. 116 yaşında olan Tomiko Itooka ikinci dünya savaşı sırasında 32 yaşındaydı.
Guinness'ten yapılan açıklamaya göre yetkililer, 116 yaşındaki Tomiko'yu kaldığı huzurevinde ziyaret etti. Tomiko, yetkililerin rekor sertifikasını takdim etmesinin ardından "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" ünvanının sahibi oldu.
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA 32 YAŞINDAYDI
İmparator Meiji döneminde doğan Tomiko, Japonya İkinci Dünya Savaşı'na katıldığında 32 yaşındaydı. "Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" olarak kayıtlara geçen 117 yaşındaki İspanyol Maria Branyas, 20 Ağustos'ta yaşamını yitirmişti.