Haberler

114 Yaşındaki Fatime Nineye Oğlu 17 Yıldır Bakıyor

114 Yaşındaki Fatime Nineye Oğlu 17 Yıldır Bakıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaşayan 114 yaşındaki Fatime Bilen'in bakımını oğlu Selahattin Bilen 17 yıldır üstleniyor. Annesinin ihtiyaçlarını büyük bir özveriyle karşılayan Bilen, annesinin en iyi şekilde yaşaması için mücadele veriyor.

SEMİH YÜKSEL - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaşayan 114 yaşındaki Fatime Bilen'in bakımını 17 yıldır oğlu yapıyor.

Nüfus cüzdanına göre 1911 Trabzon Akçaabat doğumlu olan 6 çocuklu Bilen, 17 yıldır yürümekte güçlük çekiyor. İhtiyaçlarını tek başına gideremeyen Fatime nineye, 65 yaşındaki oğlu Selahattin Bilen yardımcı oluyor.

Her gün annesinin evine gelerek yemek hazırlayan Selahattin Bilen, onun kişisel bakımını yaparak tüm ihtiyaçlarını gideriyor.

Fatime nine, oğlu ile arasındaki bağ sayesinde hayata tutunuyor.

Selahattin Bilen, AA muhabirine, daha önce Karabük'te çalıştığını, annesinin ve babasının da yanında olduğunu söyledi.

Babasının 20 yıl önce vefat ettiğini anlatan Bilen, emekli olduktan sonra memleketi Çatalzeytin'e yerleştiğini, annesini de ilçeye getirdiğini belirtti.

Annesinin yakınındaki bir evde yaşadığını, her gün ona giderek tüm bakımlarını üstlendiğini ifade eden Bilen, "Annem şu anda yerinden yardım olmadan kalkamıyor. Kaldırıyorum, ihtiyaçlarını gideriyorum. Yapacaklarımı kendim yapıyorum. Temizliğini kendim yapıyorum. Annemi yıkıyorum. Benden başka kimse bakmıyor. 17 yıldır ben bakıyorum. Anneme baktığım için mutluyum. Onun duası bana yeter." dedi.

Annesini en iyi şekilde yaşatmak için mücadele veriyor

Annesinin yaşlılıktan kaynaklanan çeşitli rahatsızlıkları olduğunu aktaran Bilen, "113 bitti, 114'e girmiş. Artık yapacağımız bu. Elimizden geldiği kadar iyi davranıyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar mücadelemizi veriyoruz." şeklinde konuştu.

Bilen, annesinin Atatürk döneminde yaşamış kocaman bir çınar olduğunu dile getirdi.

Annesiyle yakından ilgilendiğini anlatan Bilen, onun sevdiği yemekleri yaptığını söyledi.

Annesinin en çok yumurtalı ekmek ve karalahanayı sevdiğini belirten Bilen, "Dişi olmadığı için bazı günler tavuk göğsü alıyorum. Tavuğu iyice parçalıyorum. Suda haşlıyorum, daha sonra pişiriyorum çünkü ağzında dağılıyor. Bir gün tavuk yerse ertesi gün köfte alıyorum. Her şeyini haşlayarak yapıyorum." diye konuştu.

En büyük isteği memleketi Trabzon'u ve akrabalarını görmek

Fatime Bilen ise oğlunu çok sevdiğini kaydederek, "Bana bakıyor. Yemeği yapar, çorba pişiriyor. Ekmekleri keser, yağlar, çayımı yapıyor. Oğlum olmasa ben şimdiye kadar ölmüştüm. Oğlum baktı bana. Oğlumu dünyaya, kimseye değişmem. Bazen kızdırıyorum onu, gider biraz sonra dönüp gelir." ifadelerini kullandı.

Dişlerinin çürüdüğünü anlatan Bilen, onu yaptırmak istediğini ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle yaptıramadığını belirtti.

Bilen, en büyük isteğinin ise memleketi Trabzon'a giderek akrabalarını görmek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi: Listede CHP'den tek isim var

İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi! İşte listedeki tek CHP'li
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Komşu ülkenin eski liderinden çarpıcı "15 Temmuz" itirafı
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 20 milyon izlenme alan videosuna ilk yanıt
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.