11 yıldır yurt dışında baktıkları köpekleri Zonguldak'ta otomobil çarpması ile öldü; mezar yaptırdılar

HOLLANDA'da yaşayan ve tatil için Zonguldak'a gelen Yücel Albayrak'ın 11 yıldır yurt dışında baktığı köpeği 'Wodan', otomobilin çarpması sonucu öldü. Otomobil sürücüsü kaçarken, Yücel Albayrak, "Ay sonunda Hollanda'ya döneceğiz ama köpeğimizle ilgili sürecin ne olacağını bilmiyoruz. Onun için bir mezar yaptık ve defnettik" dedi.

Olay, 16 Mart günü saat 16.30 sıralarında Yeşil Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre; Albayrak ailesine ait İskoç asıllı Gordon Setter cinsi 'Wodan' isimli köpek, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü, kazanın ardından durmayarak olay yerinden uzaklaştı. Aile fertleri tarafından veterinere götürülen köpek, kurtarılamadı. Diğer yandan kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

'ŞİKAYETÇİ OLDUK'

Köpeğin kendileri için bir aile ferdi olduğunu ifade eden Yücel Albayrak, "Olay anında 112'yi aradım. Aracın istikametini de söyledik. Daha sonra apar topar veterinere yetiştirmeye çalıştık ama geç kalınmış. Polise giderek şikayetçi olduk. Ekipler kamera kayıtlarını aldı, ifadelerimizi Soğuksu Karakolu'na teslim ettik. Ancak sürecin şu an hangi aşamada olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok. Bu bir can. Yapılan müracaatın akıbetini bilmiyoruz. Ay sonunda Hollanda'ya döneceğiz ama köpeğimizle ilgili sürecin ne olacağını bilmiyoruz. Onun için bir mezar yaptık ve defnettik" dedi.

'ARKASINA BİLE BAKMADAN GİTTİ'

Olay anına tanık olan Yücel Albayrak'ın kardeşi Meral Gültekin ise köpekle birlikte dışarıda olduğunu belirterek, "Arabaların geçmesini bekliyorduk. Bir anda köpeğimiz tekerleğin altına aldı. Bağırdım, peşinden koştum ama durmadı. Dikiz aynasından görmemesi imkansızdı. Arkasına bile bakmadan gitti" diye konuştu.

'EVLADIMIZ GİBİYDİ, ULUSLARARASI PASAPORTU VARDI'

Köpeğin aile için büyük bir anlam taşıdığını dile getiren Gültekin, "O bizim için bir hayvan değil, evladımız gibiydi. Berlin'de, İsviçre'de ve Hollanda'da bakıldı. Çipi ve uluslararası pasaportu vardı. Her şeyi anlıyordu, sadece konuşamıyordu" dedi.

'BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'

Gültekin, "Köpeğimizin cenazesinde 15 kişi vardı. Bir de köpeğimizin bir kedi arkadaşı vardı. O her gün mezarın başına gelip öyle izliyor. İnsan insana değer vermezken, hayvan hayvana nasıl değer veriyor. Bu işin peşini bırakmayacağım, Uluslararası Hayvan Hakları Federasyonu'na kadar gideceğim. O kişiyi süründüreceğim. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Kadir Gecesi benim dünyamı altüst etti" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı