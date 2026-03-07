Samsun'da 11 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 11 yıl 6 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 11 yıl 6 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K.Y'yi saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek