Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza, yaşamını yitirdi

Aksaray'da, ağabeyi ve kuzeniyle birlikte tüfekle oynarken kazara başından vurulan 11 yaşındaki Hamza Kılıç hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AKSARAY'da ağabeyi ve kuzeniyle birlikte tüfekle oynarken silahın kazara ateş alması sonucu başından vurulan Hamza Kılıç (11), hayatını kaybetti. Tetiğe kimin dokunduğunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sağlık Beldesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Ankara'da yaşayan Hamza Kılıç, birkaç gün önce yarı yıl tatili için ailesiyle birlikte anneannesinin evine geldi. Komşularını ziyaretten dönen anne ve anneanne, Hamza'yı başından yaralı halde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri Hamza'nın öldüğünü belirledi. Başından tüfekle vurularak öldüğü belirlenen Hamza'nın, 15 yaşındaki ağabeyi ve kuzeni B.S. (18) ile birlikte av tüfeğiyle oynarken silahın kazara ateş alması sonucu olayın meydana geldiği tespit edildi. Tetiğin kime dokunduğunu saptanması için Hamza'nın ağabeyi ve kuzeni, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Hamza'nın cansız bedeni ise otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
