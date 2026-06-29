Türkiye'de doğup büyüyen 11 yaşındaki Cihan, ülkesi Suriye'yi çektiği Türkçe videolarla tanıtmaya çalışıyor

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ailesiyle ülkesine dönen 11 yaşındaki Cihan Salih, çektiği Türkçe videolarla Suriye'nin tanıtımına katkıda bulunuyor.

Yaklaşık 1,5 yıl önce ailesiyle birlikte Şam'a yerleşen Salih, babasının anlattığı Suriye'yi, tek konuşabildiği dil olan Türkçe ile sosyal medyada anlatıyor.

Arapça dersleri almaya başlayan Salih, yaşadığı topraklarda tarihi yerleri, kültürü ve zenginlikleri videolarla tanıtıyor.

Türkiye'de yaşadığı dönemde okulunu ve arkadaşlarını özlediğini belirtiyor. Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki yaşamını özlediğini kaydederek, "Şu anda 11 yaşındayım. Bir buçuk yıl önce Suriye'ye geldim ve şu anda Şam'da yaşıyorum. Ben İstanbul'da doğdum. Orada okudum ve büyüdüm. Hatta aynı okula dört sene gittim. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özlüyorum." dedi.

Suriye'de en büyük zorluğu dil konusunda yaşadığını dile getiren Salih, "Şimdi ben Suriye'de zorluk çekiyorum. Hatta Arapçayı çok iyi bilmediğim için zorluk çekiyorum. Ama Türkiye'de doğup büyüdüğüm için Türkçe biliyorum ve orada daha rahat yaşayabiliyordum." ifadelerini kullandı.

Video çekmeye nasıl başladığını anlatan Salih, "Her şey bir anda oldu. Babam Babtuma mahallesine gidelim dedi, ben de kabul ettim. Orada video çekmeye başladım ve hala çekmeye devam ediyorum." diye konuştu.

Şam'ın düşündüğünden çok farklı bir his verdiğini belirten Salih, "Türkiye'deyken Suriye'nin bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. 'Savaştan çıkmış bir ülke nasıl olabilir?' diye düşünüyordum. Ama geldiğimde her şey değişti. Açıkçası Şam'ı çok beğendim. Şimdi Türkiye'ye ve herkese Şam'ı, yani Suriye'yi anlatıyorum." dedi.

Geleceğe ilişkin hedeflerini de paylaşan Salih, "Tabi rehber olmak istiyorum. Zaten yaptığım iş de buna benziyor. Açıkçası pilot da olmak istiyorum. Ben kendimi ileride pilot ve rehber olarak görmek istiyorum. Ayrıca Suriye'nin güçlü bir devlet olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.