11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali Aydos Kalesi'nde Başlıyor

11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali Aydos Kalesi'nde Başlıyor
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Sultanbeyli Belediyesince düzenlenen 11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, Aydos Kalesi'nde 21-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Festival, uluslararası katılımcılar ve enstrümantal konser ile zenginleştirilecek.

Sultanbeyli Belediyesince düzenlenen "11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali" Aydos Kalesi'nde yarın başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, adını endemik bir bitki türü olan ve sadece Sultanbeyli ilçesindeki Aydos Kalesi'nin eteklerinde yetişen "istanbulensis" çiçeğinden alan festival, 21-23 Mayıs'ta yapılacak.

Festivale Recep Garip, Meryem Kılıç ve Muhammed Ali Köseoğlu'nun yanı sıra Filistin'den Ali Al Ameri, Kırım'dan Meryem Başkurt Sabaz, Sırbistan'dan Nadija Rebronja, Suriye'den Cemil Dari de katılacak.

Enstrümantal Ezgiler Konseri'nin de gerçekleşeceği festivalde, 11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Yarışması da düzenlendi. Sultanbeyli'deki ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı yarışmaya 300 şiir gönderildi.

Dereceye giren şiirlerin sahiplerine, 23 Mayıs'ta Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törende ödülleri takdim edilecek.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
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