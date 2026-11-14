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11. Çin Müzeleri Fuarı, 600'den fazla müzenin katılımıyla Haikou'da başladı

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11. Çin Müzeleri Fuarı, 600'den fazla müzenin katılımıyla Haikou'da başladı
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11. Çin Müzeleri ve İlgili Ürün ve Teknolojiler Fuarı, Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da başladı. Etkinliğe 600'den fazla müze ile kültür ve müzecilik alanında faaliyet gösteren yaklaşık 200 işletme katılıyor.

HAİKOU, 14 Kasım (Xinhua) -- 11. Çin Müzeleri ve İlgili Ürün ve Teknolojiler Fuarı cuma günü Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da başladı. Etkinliğe 600'den fazla müze ile kültür ve müzecilik alanında faaliyet gösteren yaklaşık 200 işletme katılıyor.

Kaynak: Xinhua
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