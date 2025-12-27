Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yıl dönümü kutlandı

106 YIL ÖNCE SEYMENLERİN KARŞILADIĞI NOKTADA TÖREN

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil Heyeti'nin 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinde, Seymenler tarafından karşılandığı Dikmen Keklikpınarı mevkisinde tören düzenlendi. Törene; Ankara Vali Yardımcısı Bekir Yılmaz, Ankara Seymenler Kulübü ve Ankara Oğuz Seğmenleri Derneği üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören kapsamında düzenlenen Seymen Alayı gösterisi, ilgiyle izlendi. Vali Yardımcısı Yılmaz, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin Milli Mücadele'nin en önemli dayanaklarından olduğunu söyleyerek, "Bu gönül bağı, Ankara'mızın Cumhuriyetin başkenti olarak seçilmesiyle de tarihi bir anlam kazanmıştır. Milli Mücadele'nin en kritik kararları burada alınmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri bu topraklarda atılmış, yeni bir devletin yol haritası burada çizilmiştir. Cumhuriyetin doğuşuna tanık eden bu kadim şehir, üstlendiği tarihi misyonu geleceğe taşıyarak ülkemizin yönetim merkezi olmasının yanında modern şehircilik anlayışı, eğitim ve sağlık altyapısı, kültür, sanat faaliyetleri ve üretim kapasitesiyle dünyanın en önemli başkentleri arasında tarihinden aldığı sorumluluk birincini de muhafaza ederek layık olduğu yeri almıştır" dedi.