105 Yıllık Yeni Adana Gazetesi Okurlarına Veda Etti

ADANA'nın 1918'de Fransız güçlerince işgal edilmesinin hemen ardından yayın hayatına başlayan 'Yeni Adana Gazetesi', 31 Temmuz'da son sayısı ile okurlarına veda etti. 105 yıllık gazetenin kurucularından Ahmet Remzi Yüregir'in torunu Doç. Dr. Oya Yüregir, gözyaşları içinde asırlık vedayı anlattı.

Kentin en köklü yerel gazetelerinden olan Yeni Adana Gazetesi, Ahmet Remzi Bey ile Yozgatlı yedek subay Mehmet Avni Doğan kuruculuğunda Adana'nın Fransız güçlerince işgal edilmesinin hemen ardından 25 Aralık 1918'te yayın hayatına başladı. Gazete, çıkardığı 3 sayının ardından Fransız güçlerinin baskısıyla kapatıldı. Fakat baskıya boyun eğmeyen Mehmet Avni Doğan ve Ahmet Remzi Bey, 5 gün sonra tekrar gazeteyi yayın hayatına döndürdü. Milli Mücadele dönemi ve sonrasında birçok baskı ve zorlukla karşılaşan ancak günümüze kadar ayakta kalmayı başaran asırlık gazete, 31 Temmuz'da son baskısını okurlarına ulaştırarak, veda etti. 105 yıldır günlük yayın yapan gazete, 'Bir dönem bitiyor' manşetiyle yayın hayatını sonlandırdı.

Yeni Adana Gazetesi'nin 51 yıllık çalışanı Fehmi İncioğlu (67) ise büyük bir üzüntü yaşadığını belirterek, "Gazete son sayısını çıkardığı için çok üzgünüm. Neredeyse yarım asırdır bu gazetede çalışıyorum. Yeni Adana Gazetesi'ni ailem olarak gördüm. Teklifler olmasına rağmen buradan başka bir gazetede çalışmadım" dedi.