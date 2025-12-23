Haberler

105 yaşındaki Hanım Orman, AK Parti'ye üye oldu

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yaşayan Hanım Orman (105), AK Parti'ye üye oldu.

Kahta ilçesi Güzelçay köyünde yaşayan Hanım Orman, yakınlarına Ak Parti'ye üye olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine aile üyeleri, ilçe teşkilatı ile görüşerek durumu bildirdi. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gafar Çelebi, Hanım Orhan'ı evinde ziyaret ederek, üye kaydını gerçekleştirdi.

Hayatı boyunca birçok döneme ve zorlu sürece şahitlik ettiğini dile getiren Hanım Orman, AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgi ve güveni ifade etti. Orman, özellikle sağlık ve sosyal hizmetler alanında yapılanların hayatını kolaylaştırdığını söyledi.

