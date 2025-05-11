Donald Trump: Ukrayna, Putin'in Türkiye'de müzakere yapılması talebini derhal kabul etmeli

Trump'tan ateşkes için Ukrayna'ya çağrı: Derhal kabul etmeli
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadele devam edecek

Ekonomi Kurulu toplandı! Dikkat çeken enflasyon mesajı

102 Yaşındaki Kezik Teyze'ye Ailesinin Sımsıkı Bakışı

102 Yaşındaki Kezik Teyze'ye Ailesinin Sımsıkı Bakışı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yaşayan Kezik Erol, 102 yaşında olmasına rağmen resmi kayıtlara göre 97 yaşında. 6 çocuk ve 24 torun sahibi olan Erol, çocukları tarafından bebek gibi bakılarak sağlıklı bir yaşam sürdürmekte. Hiç hastaneye gitmeyen Erol'un sağlığı, doktoru tarafından 'kuzu ciğeri' ile benzetilmekte.

Bilinen yaşı 102, resmi yaşı 97 olan Kezik teyzeye çocukları gözü gibi bakıyor

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yaşayan Kezik Erol, çocukları ve torunlarının çevrelediği yaşantısında bebekler gibi bakılıyor.

Çekerek'te yaşayan Kezik Erol'un 102 yaşında olduğu biliniyor. Ancak resmi kayıtlara göre 97 yaşında. 3'ü kız, 3'ü erkek 6 çocuk, 24 torun sahibi. Arpaç Köyünde doğal ortamda yaşayan Erol, hiç doktora gitmemiş, ilaç içmemiş. Tavşan eti, keçi ve koyun tüketen Erol, aile bireylerinin adlarını sayıyor, geçmişten hatıralar anlatıyor. Çocuklarının bebek gibi baktığı Erol'un muayenesini yapan doktor ise ciğerlerinin sıhhatini 'kuzu ciğeri' benzetmesiyle ifade ediyor.

Çocukları ve torunları tarafından bebek gibi özenle, şefkatle bakılan Erol, yemeğini yedikten sonra aile bireyleriyle biraz sohbet ediyor. Daha sonra vaktini dinlenerek geçiriyor. Gün içinde ziyaretine gelen çocukları ve torunları ile vakit geçiren Erol'un aile bireyleri de onunla hal hatır etmekten mutluluk duyuyor.

"Doktor annemin ciğerleri için 'kuzu ciğeri' gibi dedi"

Kezik Erol'un kızlarından Hanım Taşbilek, annesinin yaşantısı hakkında bilgi verdi. Taşbilek, "Annem hiç hastane yüzü görmedi. Aspirin bile içmedi. Sağlığı temiz havaya bağlı. Bol bol tavşan, keçi, koyun yemiş. Yaşlılığa bağlı alzheimer başlangıcı var. Şimdilerde köfte pilav yer başka şey yemez. Eskiden çay çok içerdi şimdi içmez. Sağlık durumu çok iyi. Geçenlerde doktora gittik. Doktor, 'Ciğerleri kuzu ciğeri gibi, daha çok yaşar' dedi. Gözleri 2 senedir görmüyor. İnat etti doktora da gitmedi, gitseydi gözleri açılacaktı. Çocukları bakıyor. Babam ise 2004 yılında yedinci ayda vefat etti" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT SÜZENER - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aylardır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü

Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü
Beşiktaş'ta üst üste şanssızlıklar! 2 sakatlık, bir de dişi kırılan futbolcu

Maç anında dişi kırıldı! Aldırmadan oyuna devam etti
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.