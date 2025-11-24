Haberler

102 Yaşındaki Eski Yurt Müdürü'ne Vefa Ziyareti

102 Yaşındaki Eski Yurt Müdürü'ne Vefa Ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Yetiştirme Yurdu'nda kalan çocuklara şefkatle yaklaşan 102 yaşındaki eski müdür Mehmet Ali Ülvan'a, Öğretmenler Günü dolayısıyla vefa ziyareti gerçekleştirildi. İl Müdürü Arif Topal, Ülvan’ın devletin şefkat simgesi olduğunu vurguladı.

? Konya Yetiştirme Yurdu'nda kalan çocuklara gösterdiği "baba şefkatiyle" hatırlanan 102 yaşındaki eski yurt müdürü ve öğretmen Mehmet Ali Ülvan'a Öğretmenler Günü dolayısıyla vefa ziyareti yapıldı.

? Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Arif Topal ve il müdür yardımcıları, Mehmet Ali Ülvan ve 71 yıllık eşi Müberra Ülvan'ı evlerinde ziyaret etti.

Ülvan, Yetiştirme Yurdu anılarını anlattı ve kendisini ziyaret edenlerle eski günleri yad etti.

?İl Müdürü Topal, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kendisi nezdinde, bize emanet olan evlatlarımızı sevgiyle ve şefkatle büyüten tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mehmet Ali Ülvan hocamızın varlığı, devletimizin şefkatinin yüzyılı aşan bir kanıtıdır."

Ülvan, Konya'da geçen yıl 9 öğrencisi tarafından yetiştirme yurdunda kaldıkları dönemde kendilerine bir "baba" gibi şefkat, merhamet ve sevgi gösterdiği için Babalar Günü ve Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret edilmiş, ziyarette duygusal anlar yaşanmıştı.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
Marco Asensio'nun büyük hayali İspanya Milli Takımı

Asensio'nun büyük hayali 6 ay içerisinde o takıma geri dönmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Kaybettiği maç sonrası kameramana tepki gösteren Pep Guardiola özür diledi

Guardiola tepki çeken hareketi sonrası özür diledi: Utanıyorum
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.