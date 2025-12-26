'1001 Hatim Duası' geleneği Edirne'de asırlardır yaşatılıyor

Edirne'de, Osmanlı'dan bu yana sürdürülen "1001 Hatim Duası" geleneği kapsamında Dar'ül Hadis Camisi'nde program düzenlendi.

Her yıl üç ayların ilk cuma günü gerçekleştirilen programda, II. Murat tarafından başlatılan asırlık gelenek bir kez daha yaşatıldı.

Edirne ve çevre illerden gelen vatandaşların katıldığı programda, okunan hatimlerin duası yapıldı. Programda ziyaretçilere lokma, şerbet, lokum ikram edildi.

Dar'ül Hadis Camisi İmamı Doğa Erkol, gazetecilere, üç ayların tüm insanlığa huzur, sağlık ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

"1001 Hatim Duası" geleneğinin asırlardır sürdürüldüğünü belirten Erkol, "Peygamber Efendimiz, II. Murat'ın rüyasına giriyor ve burada büyük bir hadis mektebi yapmasını söylüyor. II. Murat, peygamberimize olan minnetini ödemek için 10 hafız görevlendirip sadece Kur'an-ı Kerim'e, devlete, millete, bayrağa, ezana hizmet edip dualar etmesini istiyor. Bu gelenek o dönemden beri devam ediyor. Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımız okudukları hatimleri bize sosyal medya hesabımızdan bildirip bağışlıyorlar. Aynı zamanda hafız kardeşlerimiz 1001 hatim okuyor." dedi.

Erkol, bu yıl okunan hatimleri şehitler ile Gazze'de yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere bağışladıklarını ifade etti.

Vatandaşlardan Uğur Doyran ise "1001 Hatim Duası" geleneği için her yıl hatim indirdiğini ve duasına katıldığını söyledi.

Hatice Şevik de camiye gelerek dua ettiklerini dile getirdi.