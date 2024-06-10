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İstanbul'da '1000 Enstrüman 1000 Umut' Projesi Konseri Düzenlendi

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Emir Efe BENLİOĞLU/ İstanbul HALİÇ Üniversitesi Konferans Salonu'nda "1000 Enstrüman 1000 Umut" projesi kapsamında yılsonu konseri düzenlendi.

Emir Efe BENLİOĞLU/ İstanbul HALİÇ Üniversitesi Konferans Salonu'nda "1000 Enstrüman 1000 Umut" projesi kapsamında yılsonu konseri düzenlendi. Gönüllü Hizmet Vakfı Başkanı İnal Aydınoğlu, "Tarihimizin tamamını müziğimizle izleyebiliriz. Türk milletinin içindeki tüm yüce değerleri, kendi türkülerinde, kendi şiirlerinde belli olur" dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gönüllü Hizmet Vakfı tarafından hayata geçirilen "1000 Enstrüman 1000 Umut" projesi kapsamında, yılsonu konseri gerçekleştirildi. Haliç Üniversitesi Konferans Salonu'nda 15.00'da düzenlenen konserde, 26 farklı kurumdan öğrenciler ve Müzik Akademisi Öğretmen Orkestrası yer aldı. Orkestra şefliğini Ufuk Uzun'un üstlendiği programa, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Nezir Eryarsoy, Gönüllü Hizmet Vakfı Başkanı İnal Aydınoğlu, çok sayıda öğretmen, öğrenci ile veliler de yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Nezir Eryarsoy, "Hem müzik hem enstrümanla bir arada olmaları, birlikte olmaları bu kadar değer vermeleri önemli. Bir yıldır çalışıyorlar, aynı zamanda da bir enstrüman sahibi oldular. Bunun değerini bu yaşta görmüş olacaklar. İnşallah bunların içinden çok sayıda virtüöz çıkacak, çok sayıda bestekar çıkacak, çok sayıda ses sanatçısı çıkacak. Bunlar bizim hepimizin göz aydınlığı hepimizin geleceği inşallah onlara böyle bir ufuk açmış olduk İnal Beyle hep birlikte" diye konuştu.

"TARİHİMİZİN TAMAMINDA MÜZİK VARDIR"

Projeye destek sağlayan Gönüllü Hizmet Vakfı Başkanı İnal Aydınoğlu, müziğin tarihimizdeki önemine dikkat çekerek, "Müziğin başı ve sonu belli değildir. Tarihimizin tamamını müziğimizle izleyebiliriz. Tarihimizin tamamında müzik vardır, Dede Efendi'den Itri'den bugünlere kadar. Türk milletinin içindeki tüm yüce değerleri, kendi türkülerinde, kendi şiirlerinde belli olur. Bedri Rahmi Eyüboğlu der ki, "Bir türkü duyduğumda şairliğimden utanırım". İşte bizim ozanlarımız, Türk tarihini Türk insanlığını, kişiliğini kimliğini anlatan ozanlarımız, daha büyük ve güzel şeylerdir" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR MÜZİKLE KENDİSİNİ KEŞFEDİYOR"

Orkestra Şefi Ufuk Uzun, çocukların müzikle kendisini keşfettiğini vurgulayarak, "Projenin amacı, çocukları enstrümanlarla ve müzikle kavuşturmaktı, buluşturmaktı. Çocuklar bir şekilde çalgıyı elinde bulduğunda ona merakı artıyor. İlgisi varsa daha da yoğunlaşabiliyor. Farklı alanlarda da kendini geliştirebileceğini fark ediyor ve kendisini keşfediyor aslında" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Haliç Üniversitesi Konferans İstanbul Haliç Etkinlik Müzik Güncel Haberler

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