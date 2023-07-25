"100. Yılında Lozan Antlaşması: Sonsuz Barış" sergisi açıldı

Şişli Belediyesinin düzenlediği "100. Yılında Lozan Antlaşması: Sonsuz Barış" sergisi, Yapı Kredi Bomontiada Galeri'de ziyarete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgesi niteliğindeki 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümüne özel hazırlanan sergi, İnönü Vakfının desteğiyle hayata geçirildi.

Sergi, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının ve Cumhuriyeti'n kuruluşunun 100. yılında hem antlaşmanın önemini hem de dünya barışı için taşıdığı değeri anlatırken, bu zorlu sürecin temel aşamalarını ve yüz yıllık kazanımlarını tarihi belgeler, fotoğraflar, haritalar ve tanıklıklarla ele alıyor.

Sergi, dört ayrı bölümden oluşuyor

Gazeteci, yazar Kemal Tayfur'un küratörlüğünü üstlendiği sergi, dört ayrı bölümden oluşuyor ve Kurtuluş Savaşı'yla başlayan zorlu sürecin temel aşamalarını ve yüz yıllık kazanımlarını nesnel bir bakış açısıyla geniş kitlelere sunmayı amaçlıyor.

Sergi ayrıca Versay ve Sevr gibi antlaşmalara, Lozan Antlaşması sayesinde barışının yüz yıldır yaşıyor olmasının nedenlerine de eğiliyor, Lozan Konferansı'ndaki müzakerelere, sert tartışmalara, bu müzakereleri yürüten heyet başkanlarının portrelerine, antlaşmanın içeriğine, tartışılan maddelere de yer veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Samsun'dan Lozan'a uzanan bu büyük mücadelenin ilk adımlarının Şişli'de atıldığını belirterek, "İşgale gale karşı direnişi, Kurtuluş Savaşı'nı bir halk hareketi olarak örgütleyip zafere ulaştıran Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin özgür ve bağımsız gelecek planlarını Halaskargazi Caddesi'ndeki evinde tasarladı, silah arkadaşlarıyla birlikte ilk kararları burada aldı." ifadelerini kullandı.

Keskin, hem Kurtuluş Savaşı'nın hem de Lozan'ın kavranmasını, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunun anlaşılmasını ve genç kuşaklara aktarılmasını ulusal bir görev saydıklarını belirtti.

Daha önceki yıllarda da Cumhuriyeti'n kuruluşu ve Lozan'la ilgili sergiler düzenlediklerini aktaran Keskin, şunları kaydetti:

"Lozan görüşmelerini anlatan Türkçe-İngilizce ve Türkçe-Fransızca bir kitap çalışmasına imza attık. Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı nedeniyle bu kez sizlerle birlikte kapsamlı bir serginin açılışını yapıyoruz. 100. Yılında Lozan Antlaşması: Barış Yüzyılı sergisi hem antlaşmanın Türkiye için önemini hem de dünya barışı için taşıdığı eşsiz değeri anlatmaya odaklanıyor."

"Barış Yüzyılı" paneli yarın düzenlenecek

Sergi, 15 Ağustos'a kadar 11.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

Sergi etkinlikleri kapsamında aynı zamanda Lozan Anlaşması'nın 100. yılına özel "Barış Yüzyılı" konulu bir de panel düzenlenecek.

Ankara Politikalar Merkezi ve İnönü Vakfının desteğiyle yarın Yapı Kredi Bomontiada'da 18.00-19.00 i arasında gazeteci Barçın Yinanç'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan panele, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Prof. Dr. İlber Ortaylı, emekli Büyükelçi Mustafa Oğuz Demiralp, İsviçre Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch ve İnönü Vakfından Zeynep Bilgehan konuşmacı olarak katılacak.