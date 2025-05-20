100 Suçtan Aranan Kadın Aksaray'da Yakalandı

100 Suçtan Aranan Kadın Aksaray'da Yakalandı
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Aksaray'da, 100 farklı suçtan 94 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan Emine Güneş, saklandığı evde yakalanarak cezaevine gönderildi.

AKSARAY'da 100 farklı suçtan 94 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Emine Güneş (51), saklandığı evde yakalandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık, hırsızlık, tehdit, hakaret, basit yaralama, mala zarar verme ve fuhşa teşvik gibi 100 ayrı suçtan 94 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 5 yıldır aranan Emine Güneş'i Tacin Mahallesi'ndeki saklandığı eve baskın yaptı. Baskında yakalanarak gözaltına alınan Emine Güneş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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