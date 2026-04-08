100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma

Samsun’da korsan taksicilik yapan sürücüye 100 bin TL ceza kesildi, ehliyetine 30 gün el konuldu ve aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Suçu kendisini çağıran yolculara atan sürücü "Beni suça sürüklediklerinden dolayı ben de onları şikayet edeceğim" ifadelerini kullandı.

Samsun’un Atakum ilçesinde korsan taksicilik yaptığı tespit edilen sürücüye 100 bin lira idari para cezası uygulandı. Kadın sürücü, kendisinin suçsuz olduğunu ve yolcuların çağırdığını belirterek, onlardan şikayetçi olacağını söyledi.

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ 

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede korsan taksi taşımacılığı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Korsan taksi uygulaması üzerinden çağrılan araç, polis ekipleri tarafından takibe alındı. Ekipler, Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde güvenlik önlemi alarak otomobili durdurdu. 

SUÇU YOLCULARA ATTI 

Yapılan kontrollerde araçtaki yolcular korsan taşımacılık hizmeti aldığını itiraf etti. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu gereğince 100 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu. Korsan taşımacılıkta kullanılan otomobil ise 60 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi. Kadın sürücü, kendisinin suçsuz olduğunu ve yolcuların çağırdığını belirterek, onlardan şikayetçi olacağını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
