Haberler

10 Yıl Sonra Aydınlatılan Cinayet Dosyaları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 10 ve Balıkesir'de 18 yıllık cinayet dosyalarının aydınlatıldığını duyurdu. JASAT ekipleri, kayıtlardaki cinayetlerin faillerini yakalayarak adalete teslim etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 10 ve Balıkesir'de 18 yıllık cinayet dosyalarının aydınlatıldığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da bir kadın cinayetinin faili ve Gönen Çayı'nda cesedi bulunan kişinin katilinin, JASAT tarafından tespit edilerek yakalandığını belirtti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 9 Ağustos 2015'te bir mağara içerisinde tanınmayacak halde ceset bulunduğunu anımsatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalar sonucu maktulün kimliğinin G.B. olduğu belirlenmişti. Bunun ardından tam 10 yıl sonra JASAT ekiplerimiz yeni yöntemlerle tekrar bu cinayetin failinin peşine düştü. M.B. isimli erkek şahsın cinayeti işlediği tespit edildi. Yakalandı, adalete teslim edildi. Balıkesir'de 3 Nisan 2007'de Bandırma ilçesinde, Gönen Çayı içerisinde bir erkek cesedi bulunmuştu. Ancak mevcut delillerden şüphelilere ulaşılamamıştı. Soruşturma kapsamında 2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi. Yaklaşık 6 ay süren titiz çalışmalar sonucu 6 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Cinayeti işlediği tespit edilen şüpheli JASAT timlerimizce yakalandı. Şanlıurfa'da Zehra bebeğin failini peşini bırakmadan 11 yıl sonra, Bingöl'de ise isimsiz bebeğin katillerini 25 yıl sonra yakalayan jandarma dedektiflerimiz bu kez de Diyarbakır'da işlenen cinayet ile Balıkesir Gönen Çayı'nda bulunan erkek cesedi dosyalarının faillerini yakaladı. Bu kabine dönemimizde Jandarma Suç Araştırma Timlerimiz 10 yıldan uzun süredir aranan toplam 103 şahsı yakaladı."

Yerlikaya'nın paylaşımında, çalışmalara ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
Mısır'daki tarihi zirve sonrası 4 liderden ortak deklarasyon

Mısır'daki zirve sonrası Erdoğan'dan kameralar önünde tarihi imza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarih belli oldu! Türkiye ülke genelinde 5G'ye geçiyor

Devrim gibi değişimin tarihi belli oldu! Tüm Türkiye'de hayata geçecek
Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı

Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.