10 yaşındaki Yusuf piyano çaldı, arkadaşları melodikalarla eşlik etti

Güncelleme:
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, Yusuf Ensaroğlu (10) piyano çaldı, arkadaşları ise melodikayla eşlik etti.

Silopi ilçesinde şehir stadında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrencilerin gösterileri ilgi çekti. Törene katılan Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, öğrencileri selamladı. Etkinlikte özel öğrenciler, 'Katibim' türküsü eşliğinde gösteri yaptı. Farklı okulların özel eğitim sınıfları tarafından hazırlanan çeşitli performanslar da izleyenlerin beğenisini topladı. Program kapsamında sahneye getirilen piyano ile öğrenci Yusuf Ensaroğlu, İzmir Marşı'nı seslendirdi, sınıf arkadaşları da melodikalarla eşlik etti. Törende şiir, resim ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Program geçit töreniyle sona erdi.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
