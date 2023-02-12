Üye Girişi
Haberi Paylaş

10 YAŞINDAKİ AYSİMA, ENKAZ ALTINDAN 160 SAAT SONRA ÇIKARILDI

Güncel Haberler

Adıyaman'da Baran 138'inci, 2 kadın 152'nci saatte kurtarıldı (4)Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı ekipleri, Adıyaman'da hayat kurtarmaya devam ediyor.

Adıyaman'da Baran 138'inci, 2 kadın 152'nci saatte kurtarıldı (4)

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı ekipleri, Adıyaman'da hayat kurtarmaya devam ediyor. Ekipler, Yavuz Selim Mahallesi Miraç Sitesi'nde çöken binanın enkazı altında kalan 10 yaşındaki Aysima Baltacı'yı kurtarmak için titiz bir arama-kurtarma çalışması yürüttü. Yapılan çalışmalarda, Aysima 160 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adıyaman Bitlis Güncel Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title