10 YAŞINDAKİ AYSİMA, ENKAZ ALTINDAN 160 SAAT SONRA ÇIKARILDI Güncel Haberler Adıyaman'da Baran 138'inci, 2 kadın 152'nci saatte kurtarıldı (4)Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı ekipleri, Adıyaman'da hayat kurtarmaya devam ediyor. Adıyaman'da Baran 138'inci, 2 kadın 152'nci saatte kurtarıldı (4) Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı ekipleri, Adıyaman'da hayat kurtarmaya devam ediyor. Ekipler, Yavuz Selim Mahallesi Miraç Sitesi'nde çöken binanın enkazı altında kalan 10 yaşındaki Aysima Baltacı'yı kurtarmak için titiz bir arama-kurtarma çalışması yürüttü. Yapılan çalışmalarda, Aysima 160 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Adıyaman Bitlis Güncel Haberler

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