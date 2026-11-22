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Diyarbakır'da öğretmenlerin ailesini ikna etmesiyle 10 yaşında okula başlayan ve azimle çalışarak öğretmen olan Mekiye Kurt, kendisiyle aynı kaderi yaşayan kız çocuklarına umut olmak istiyor.

Merkez Sur ilçesinin kırsal Kengerli Mahallesi'nde 1999 yılında dünyaya gelen Mekiye Kurt, eğitim çağına geldiğinde ailesi tarafından okula gönderilmedi. Kurt, okuma ve yazmayı evde kendi çabalarıyla öğrendi.

Milli Eğitim Bakanlığının "Haydi Kızlar Okula" kampanyası kapsamında evlerini ziyaret eden öğretmenlerin ailesiyle görüşmesi, Kurt'un yaşamını değiştirdi.

Öğretmenlerin babasını ikna etmesi sayesinde 10 yaşında eğitime kazandırılan Kurt, derslerinde kısa sürede başarı gösterdi.

İlkokulda sınıf atlayan Kurt, bu nedenle kardeşiyle aynı sınıfta eğitim gördü. İlkokuldan mezun olan Kurt'u babası bu kez de ortaokula göndermek istemedi.

Öğretmenlerinin ve servis şoförünün ikna çabasıyla ortaokulda okumaya başlayan Kurt, düzenli ders çalışması sayesinde, o dönemki Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi kapsamındaki sınavda başarı elde etti.

Kurt'un bu başarısı ailesinin de ona bakışını değiştirdi.

Öğretmenlerinin ve ağabeyinin desteğiyle 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesinde okuyan ve mezun olan Kurt, 2020 yılında girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda aldığı puanla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde okumaya hak kazandı.

Üniversiteden mezun olan ve Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Meşeler İlkokuluna sınıf öğretmeni olarak atanan Kurt, öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

Aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini sürdüren 27 yaşındaki Kurt, çocukluğunda eğitim için verdiği mücadeleyi unutmadı.

Mekiye Kurt, kendisiyle benzer zorluklar yaşayan kız çocuklarına ulaşıp onları eğitime kazandırmaya hazırlanıyor.

"Öğretmenler köyümüze gelmişlerdi, hikayem orada başladı"

Öğretmen Mekiye Kurt, AA muhabirine 10 yaşına kadar okula gönderilmediğini belirterek, "Haydi Kızlar Okula" kampanyasının hayatını değiştirdiğini söyledi.

Kurt, "Babam beni okula göndermemişti. Yaşıtlarım, kardeşlerim okula gidiyordu ama ben gidemiyordum. Haydi Kızlar Okula kampanyası sayesinde öğretmenler köyümüze gelmişlerdi. Öğretmenlerin ısrarıyla babam ikna oldu, hikayem orada başladı. Başarılı bir öğrenciydim. İlkokuldan sonra babam ortaokula da göndermek istemedi. Öğretmenlerim ve servis şoförümüz Hasan ağabey sağ olsun babamla görüştü. Okulda öğrendiğimiz bilgilerle kardeşimle TEOG sınavına girdik. Yaklaşık 400 puan almıştım, kardeşim daha düşük puan almıştı. Babam aldığım puana şaşırmıştı. Mücadeleci bir ruhum vardı." dedi.

Anadolu lisesinden mezun olduktan sonra denizi olan bir ilde üniversite okumak hayaliyle YKS'ye hazırlandığını belirten Kurt, aldığı puanla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümüne yerleştiğini belirtti.

Kurt, kaydını yaptırmak için Çanakkale'ye babasıyla gittiğini anlatarak, "Onun çok duygulandığını hissetmiştim." ifadesini kullandı.

Yüksek lisans eğitimi de sürerken mesleğe adım attığını dile getiren Kurt, ilk görev yeri olan Eğil'deki okulda öğrencileriyle buluştuğunu söyledi.

Okula gönderilmeyen kız çocuklarına ulaşacak

Zorlu bir sürecin ardından eğitimini tamamlamanın ve öğretmen olarak atanmanın gururunu yaşadığını ifade eden Kurt, mesleğe başladığında ilk hedefinin eğitimden uzak kalan kız çocuklarının hayatını değiştirmek olduğunu belirtti.

Kurt, "Benim gibi hala okula gönderilmeyen, okulu yarıda bırakmak zorunda kalan, ortaokulu bitirip liseye devam edemeyen birçok kız öğrenci var. Öğrencilerime de kardeşlerinin, ablalarının okula gönderilip gönderilmediğini soruyorum. Bunları tespit etmeye başladım. Kendimden, yaşadığım zorluklardan yola çıkıp, bundan ilham alarak bu şekilde onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir kişiyi de kurtarabilirsek ne mutlu bize diyorum." diye konuştu.

Mekiye Kurt, annelere ve babalara seslenerek, "Lütfen kız çocuklarınızı okula gönderin. Eğitim her çocuğun hakkı." dedi.

Kaynak: AA