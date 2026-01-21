Kanarya Adaları açıklarındaki kokain operasyonuna ilişkin İstanbul'daki soruşturmada gözaltına alınan 12 zanlı adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında 10 ton kokain ele geçirilen gemiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye'de 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Devam eden soruşturma kapsamında, 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 12 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "Atlantik Okyanusu'nda bir gemiye yapılan operasyonda 10 ton uyuşturucu madde ele geçirildi" şeklindeki haberlere istinaden soruşturma başlatıldığı belirtilmişti. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar sonucu 7 Ocak'ta İspanya güvenlik birimlerince Kanarya Adaları açıklarında uluslararası sularda seyir halinde bulunan UNITED S isimli gemiye gerçekleştirilen operasyonda 10 ton kokain maddesi ele geçirildiği, 4'ü Türk vatandaşı mürettebat 13 kişinin yakalandığı bilgisinin edinildiği kaydedilmişti.

Açıklamada savcılığın talimatı doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğünce İstanbul'da 11, Mersin'de 3, Tekirdağ'da 2, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da 1'er olmak üzere toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı duyurulmuştu.

Şüpheliler Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Ahmad Almassri, Semra Almassri, Mehmet Bülent Aymen ve Fares Diab'ın "örgüt kurma", "uyuşturucu ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığını aklama" suçlarından gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, yurt dışında firari olduğu tespit edilen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve kırmızı bülten çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.

Geminin mürettebatından Kubilay Yalçın, Ali Osman Amanet, Remzi Karakaya ve Atanur Ateş'in İspanya'da tutuklu olduklarının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Şüpheliler Çetin Gören, Ahmad Almassri ve United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin (Kamer Shipping) taşınır ve taşınmaz tüm malvarlıklarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasa ve borsasında bulunan varlıklarına Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen el koyulmuştur. El koyma kararı nöbetçi sulh ceza hakimliğince onaylanmıştır. Soruşturma gizlilik ve titizlikle devam etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.