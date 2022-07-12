10 Numara'da Kabine Toplantısı - Açıklamalar İngiltere Dijital, Medya, Kültür ve Spor Bakanı Nadine Dorries ile Muhafazakar Parti Milletvekili Jacob Rees Mogg Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptıkları açıklamada, Başbakan Boris Johnson'ın istifasıyla boşalan Muhafazakar Parti liderliğine... İngiltere Dijital, Medya, Kültür ve Spor Bakanı Nadine Dorries ile Muhafazakar Parti Milletvekili Jacob Rees Mogg Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptıkları açıklamada, Başbakan Boris Johnson'ın istifasıyla boşalan Muhafazakar Parti liderliğine adaylığını açıklayan Dışişleri Bakanı Liz Truss'ı destekleyeceklerini duyurdu. AA / Bilal Acar - Güncel Kabine Toplantısı Mehmet Kasapoğlu England Güncel Haberler

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