Ağrı'da 10 zincir marketi mühürleyen Savcı Sayan'dan yeni paylaşım: Demek ki isteyince oluyormuş
Güncel Haberler
Denetimlerde 10 zincir marketin mühürlendiği Ağrı'da Belediye Başkanı Savcı Sayan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Zincir marketlerin ürünlerde yaptığı indirimlerin fotoğrafını paylaşan Savcı Sayan, "İndirimler çok güzel. Demek ki; isteyince oluyormuş" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik fahiş fiyat eleştirilerinin ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatıyla şehir genelinde hafta başından bu yana çok sayıda denetim gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri denetimlerde kurallara uymayan 10 zincir market şubesini mühürledi.
Denetimlerin aralıksız süreceği mesajını veren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sayan, zincir marketlerin ürünlerde yaptığı indirimlerin fotoğraflarını paylaşarak, "İndirimler çok güzel. Demek ki; isteyince oluyormuş" notunu düştü.
Öte yandan Savcı Sayan, son günlerde zincir marketlerle ilgili sık sık paylaşım yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde zincir marketlerin yaptığı indirimi paylaşan Sayan, "Demek ki, canları istediğinde indirim yapabiliyorlarmış" demişti.
Sayan, BİM CEO'su Galip Aykaç'a da tepki göstermişti. Sayan, "Darbe generalleri edasıyla konuşan üç harflilerin CEO'su sizden korkan sizin gibi olsun. Bu toprağın ekmeği ile büyüyen bu toprağın çocukları olarak halkımızı siz tefecilere ezdirmeyeceğiz. İnşallah en kısa zamanda ilimizi terk edersiniz" ifadelerini kullanmıştı.
Bir diğer paylaşımda ise Sayan, "Para kazanmaya gelince eyvallah, kurallara uymaya gelince yallah. Unutmayın ki; Halkımız zincir marketlerden büyüktür" demişti.
Sizce hangi miktar asgari ücret için daha uygun?— Haberler.com (@Haberler) December 9, 2022