Haberler

10 Kasım'da Anıtkabir'i 1.2 Milyon Kişi Ziyaret Etti

10 Kasım'da Anıtkabir'i 1.2 Milyon Kişi Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin 148 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Bu sayı, 10 Kasım tarihlerindeki en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 219 bin 148 kişinin Anıtkabir'i ziyaret ettiğini ve bu sayının 10 Kasım tarihlerindeki en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 219 bin 148 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87'nci yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH Om:

Nelson FY'yi bulana kadar kripto para ticaretinin iniş çıkışlarından bıkmıştım. Günlük sinyalleri sürekli olarak harika sonuçlar verdi. Beş haftada yatırımımı 523.000 dolara çevirdim. Ciddiyseniz ve kârlı bir şekilde işlem yapmak istiyorsanız, kesinlikle TeIegram'dan (Nildatrading) onunla iletişime geçin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Bakanlık'tan restoran ve kafelere yeni fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin uyarı

Restoran ve kafelerde yeni dönem! Bakanlık işletmeleri yazıyla uyardı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Bandırma açıklarında demirleyen gemide skandal: İnekler susuzluktan boruları yaladı

Utanç tablosu Türkiye'den! Susuzluktan boruları yaladılar
BDDK'dan kredi kartlarına yeni kısıtlama

Kredi kartı kullananlar dikkat! BDDK yeni kısıtlama getirdi
Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı, enerji birikti

Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı
Gözler saat 14.30'a çevrildi! Akın Gürlek basın açıklaması yapacak

Saat netleşti! Akın Gürlek ilk kez kameraların önüne geçecek
10 Kasım'da canlı yayında horon tepen Alişan'dan eleştirilere videolu yanıt

10 Kasım'da horon tepen Alişan'dan eleştirilere videolu yanıt
Bahçeli, Kocaeli Valisi ve Kocaeli Müftüsü konusunda tavrını belli etti

Kocaeli Valisi ve Müftüsü konusunda tavrını belli etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.