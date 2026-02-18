İçişleri Bakanlığı'ndan Dolandırıcılık Operasyonu: 84 Şüpheli Yakalandı, 67'si Tutuklandı
İçişleri Bakanlığı, 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında 84 şüpheliyi yakaladığını ve bunlardan 67'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar, nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik olarak gerçekleştirilirken, şüphelilerin 423 vatandaşı dolandırdığı ve 46 milyon TL işlem hacmine sahip olduğu belirlendi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Kırşehir, Şanlıurfa, Tekirdağ, Eskişehir, Antalya, Çorum, Konya, Samsun, Ankara ve Mersin'de gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; 423 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 84 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 67'si tutuklandı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi, 1'inin işlemleri devam ediyor. Çalışmalar sonucunda şüphelilerin; kendilerini kamu görevlisi (polis-savcı), büyücü, medyum ve banka görevlisi olarak tanıttığı, iş bulma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları ve banka hesaplarında yaklaşık 46 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.