10 Ekim Katliamı'nda Kamu Görevlilerine İkinci Kez Takipsizlik Kararı

(ANKARA) - 10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın katliamda sorumluluğu bulunduğu iddia edilen kamu görevlileri hakkında ikinci kez "soruşturma yapılmasına yer olmadığına" (SYOK) karar verdiğini açıkladı. Komisyon, "görevi ihmal" iddiaları yönünden zaman aşımının karara gerekçe gösterildiğini belirterek, "insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olmayacağına" dikkati çekti.

10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın katliamda sorumluluğu bulunduğu belirtilen kamu görevlileri hakkında yeniden "soruşturma yapılmasına yer olmadığına" (SYOK) karar verdiğini duyurdu. Komisyon, savcılığın görevi ihmal iddiaları yönünden zaman aşımını gerekçe gösterdiğini belirterek karara tepki gösterdi.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, 10 Ekim Ankara Katliamı'nın firari sanıklarıyla ilgili yargılama sürerken, katliamdan dört yıl sonra, 2019'da soruşturmaya ilişkin dokuz klasör evrakın kimliği belirsiz kişiler tarafından Ankara Adliyesi'nde savcılık katına bırakıldığı, belgelerde canlı bombaların Ankara'ya gelişine eskortluk yaptığı belirtilen Yakub Şahin ile Hüseyin Tunç hakkında katliamdan 10 gün önce Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı, Nizip Emniyet Müdürlüğü'nün de 2 Ekim 2015'te Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bu kişilerin isimlerini bildirerek gerekli işlemlerin yapılmasını istediği ancak Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün herhangi bir işlem yapmadığının anlaşıldığı ifade edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Açıklamada, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nden emniyet görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunmasının talep edildiği ancak bu istemin reddedildiği belirtilerek, bunun üzerine dönemin Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan sorumlular hakkında "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

Savcılığın doğrudan soruşturma açmak yerine Gaziantep Valiliği'nden soruşturma izni istediği, ön inceleme raporunda ise Yakub Şahin hakkında katliamdan üç gün önce önleyici dinleme kararı alındığı ve takip altında bulunduğunun ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, buna rağmen valiliğin soruşturma izni vermediği, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da 3 Ocak 2025'te ilk kez "soruşturma yapılmasına yer olmadığına" karar verdiği ifade edildi.

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARI KALDIRDI, VALİLİK YİNE SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

Bu karara yapılan itiraz üzerine Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nin valiliğin kararını kaldırdığı ancak valiliğin 3 Temmuz 2025'te yeniden soruşturma izni vermediği aktarılan kararda, ikinci itiraz üzerine Bölge İdare Mahkemesi'nin, 14 Kasım 2025 tarihli kararıyla valiliğin işlemini bir kez daha kaldırarak savcılıkça doğrudan soruşturma yürütülmesi gerektiğine hükmettiği belirtildi.

Açıklamada, buna rağmen Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosya üzerinde herhangi bir işlem yapmadığı ve 17 Haziran 2026 tarihinde ikinci kez "soruşturma yapılmasına yer olmadığına" karar verdiğinin öğrenildiği kaydedildi.

"10 EKİM İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ BİR SUÇTUR"

Komisyon, savcılığın kamu görevlilerine kusur atfedilemeyeceğini ileri sürdüğünü, görevi ihmal iddiaları bakımından ise zaman aşımının dolduğunu gerekçe gösterdiğini belirterek, "10 Ekim Ankara Katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve insanlığa karşı suçlarda zamanaşımı olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, katliamın yalnızca yargılanan sanıkların değil, görevlerini yerine getirmediği iddia edilen kamu görevlilerinin de sorumluluğunda gerçekleştiği savunularak, kamu görevlilerinin yargılanması için hukuki mücadelenin sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: ANKA