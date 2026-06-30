Gar Katliamı davasında firari IŞİD'li ilk kez hakim karşısında

Haber: Esra TOKAT

ANKARA

- 10 Ekim Gar Katliamı davasında 16 sanık yönünden ayrılan dosyanın duruşmasında Suriye'de yakalandıktan sonra ilk kez mahkeme huzuruna çıkan terör örgütü IŞİD üyesi sanık Ömer Deniz Dündar, savunma yaptı. Müşteki avukatlarından Senem Doğanoğlu, dosyaya 15 Haziran'da yeni giren delile göre, "2017 yılında Hatay'da canlı bomba eylemi yapmadan önce yakalanan araçta terör örgütü IŞİD üyesi Şahap Barış ile birlikte Dündar'ın parmak izinin tespit edildiğini" açıkladı. Söz konusu durum hakkındaki soruya Dündar, "Bu imkansız, bilmiyorum" yanıtını verdi.

10 Ekim Ankara Tren Garı saldırısı davasında mahkeme, tutuklu 10 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vermiş ve ayrı ayrı suçlardan 101 ve 379 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Erman Ekici hakkında ise insanlığa karşı işlenen suçlardan beraat kararı vermişti. Yakalanmayan 16 sanık hakkındaki dosya ise ayrılmıştı.

Katliamın firari sanıklarından Ömer Deniz Dündar ise MİT'in Suriye'de yaptığı operasyon sonucunda mayıs ayında yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Gar katliamının firari sanıklar yönünden ayrılan dosyasının Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davasının duruşmasına devam edildi. Duruşmaya 10 Ekim'de yaralananlar ve yakınlarını kaybedenlerin yakınları katıldı. Duruşmada Suriye'de yakalanan tutuklu sanık Dündar da hazır edildi.

DURUŞMADA KISA SÜRELİ GERGİNLK

Duruşma başladığında Mahkeme Başkanı'nın sesini duymadıklarını ifade eden ailelere, Başkan, "Hastayım, sesim bu kadar çıkıyor. Mikrofon da temin edemeyiz" yanıtını verdi. Bunun üzerine aileler tepki gösterince geçici heyet olarak duruşmayı yürüttüğünü ifade eden Mahkeme Başkanı, "Benimle tartışmayın, çıkın" dedi.

Kısa süren tartışmanın ardından duruşma başladı. Mahkeme, Hatay Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Ömer Deniz Dündar'ın yargılandığı davalar ile huzurda görülen davanın birleştirildiğini bildirdi.

Dündar'ın "etkin pişmanlık" kapsamında 18 Haziran'da ifade verdiği ve terör örgütü IŞİD üyesi 21 kişiyi teşhis ettiği bildirildi. Duruşmada savunma yapan Dündar, "Bütün iyi niyetimle bildiklerimi anlattım. 21 kişi değil 90'a yakın kişi tespit ettim. Hatay'daki suçlamaları ise reddediyorum, Hatay'da canlı bomba eylemi yapmak üzere 2017 yılında yakalanan IŞİD üyeleri ve aracına dair bilgim yok. Kemerde çıkan parmak izi hakkında da bilgim yok" iddialarını öne sürdü.

"ŞEHADET KEMERİNİ BAĞLARKEN TUTMAMI İSTEDİ" SAVUNMASI

Müşteki avukatı Senem Doğanoğlu'nun " Türkiye'ye karşı 2017 tarihinde bir eylem gerçekleştirileceğine yönelik istihbari bilgi alınıyor ve iki canlı bomba yakalanıp etkisiz hale getiriliyor. Birinin kemerindeki bantlarda parmak izinin çıktığını" sorması üzerine Dündar, "Ahmet Güneş, Abdülhakim kod adlı dini eğitimler veren kişinin çok eski zamanlarla kendisine misafir olduğumda şehadet kemerini bağlarken tutmamı istedi. Böyle bir şey olacağını bilseydim tutmazdım. Amerika ya da koalisyon güçlerinin kendisine bir şey yapma ihtimalinden dolayı böyle bir kemer hazırladı kendisine. Örgütte öğrenmiştir bomba yapmayı" yanıtı verdi.

"EYLEMLERİ MUSTAFA DOKUMACI, AHMET GÜNEŞ VE YUNUS DURMAZ PLANLARDI"

"Hazırladığı kemer Hatay'da yakalanıyor, buna ilişkin bilgin var mı" sorusunu Dündar sorusunu da şöyle yanıtladı:"

"Buna ilişkin bilgim yok. Patlayıcı birimde görev almadım. Benim görevim kamplarda Spor eğitimi vermekti. Ben 2014'ün 8'inci ayında Mustafa Dokumacı aracılığıyla örgüte katıldım. Yunus Durmaz'dan eğitim aldım. 2017 yılında ben İdlip'teydim o zaman HTŞ yönetimdeydi. Ben küçük çatışmalara girdim PKK ile. Hatay'da araçta yakalananların hiçbirini tanımıyorum, bana fotoğrafları gösterilmedi saldırıyı yapanlar. Eylemleri Mustafa Dokumacı, Ahmet Güneş ve Yunus Durmaz planladı. 2014 yılında örgüte katıldığımda hafif silah eğitimi ve spor eğitimi aldım. Mustafa Dokumacı bana 'Ammar' kod adını verdi. Ben Suriye'de olduğum için örgütün Türkiye'deki faaliyetlerine dair bilgim yok. Gar patlaması olduğunda ben Suriye'deydim. Böyle bir eylemden de haberim yoktu. HTŞ'nin hapishanelerinde 5 yıl kaldım."

SANIK DÜNDAR'IN AVUKATININ TAHLİYE TALEBİNE SALONDAN TEPKİ

Dündar'ın avukatı da savunmasında, "Müvekkilimin saldırıya dair bir dahli yoktur, buna ilişkin delili de yoktur. Türkiye'de müvekkilim bir saldırıya da katılmamıştır. Müvekkilimin delilleri karartma ihtimali yoktur, tutukluluğunun devamını gerektirecek bir durum yoktur, adli kontrol ile yargılanmasına devam edilebilir" ifadelerini kullandı. Duruşmayı takip eden aileler, avukatın savunmasına ve tahliye talebine tepki gösterdi.

İdlip Cezaevi'nden getirildiğini söyleyen Dündar'a müşteki avukatı Senem Doğanoğlu, "13 Mayıs-20 Mayıs arasında nerede kaldınız? 20 Mayıs'ta tutuklama kararı çıktı hakkınızda. Bu süreçte nerede kaldınız" sorusuna Dündar, "Milli istihbarata ait bir yerde kaldığımı düşünüyorum" yanıtını verdi.

Mustafa Dokumacı aracılığı ile Valentina Slobodjanjuk isimli bir örgüt üyesi ile evlendirildiğini belirten Dündar, "Eylül'de Türkiye'ye geldi ve evlendik. Kasım 2013 ile Ağustos 2014 arasında biz Suriye'ye gidene kadar Dokumacı kurdu iletişimi Suriye ile hep. Canlı bomba gönüllülükle olur. Saldırıyı yapan Yunus Emre Doğmacı'yı tanıyorum o da Dokumacı grubundan" diye konuştu.

Mustafa Dokumacı öldüğünde "geçici Emir' olarak görevlendirildiği belirtilen Dündar, "2015 Ocak öncesi eğitim verirdi, özel Timin başındaydı Yunus Durmaz. Erman Ekici'yi de örgütte eğitim kampında gördüm" dedi.

"PARMAK İZİ" TESPİTİNE İTİRAZ: "BU İMKANSIZ"

Avukat Doğanoğlu, dosyaya 15 Haziran'da yeni giren delile göre, "2017 yılında Türkiye sınırlarında olan ve Hatay'da yakalanan araçta terör örgütü IŞİD üyesi Şahap Barış ile birlikte Dündar'ın parmak izinin tespit edildiğini" açıkladı. Söz konusu durum hakkındaki soruya Dündar, "Bu imkansız, bilmiyorum" yanıtını verdi.

"Etkin pişmanlık" ifadesinde Rahip Brunson, Türkiye LGBTİ ve Ekrem İmamoğlu eylem planları" sorulan Dündar, "Dokumacı karar veriyor, kendisi Türkiye'yi takip eden ve iyi bilen biri. O öneriyor eylemleri. Ben bomba eğitimi almadım. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı hiçbir zaman bir suç işlemedim. Böyle de bir kapasitem yok benim" açıkalmasında bulundu."

Duruşmaya bir saat ara verildi.

Kaynak: ANKA