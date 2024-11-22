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1. Uluslararası Arabuluculuk Şurası Ankara'da Yapılacak

1. Uluslararası Arabuluculuk Şurası Ankara'da Yapılacak
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Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Yakup Erikel, '1. Uluslararası Arabuluculuk Şurası'nın 28 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacağını açıkladı. Şuraya 10 ülkeden 135 kişi katılacak, Türkiye'den ise 550 kişi başvuruda bulundu.

Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Yakup Erikel, "1.Uluslararası Arabuluculuk Şurası"nın 28 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacağını bildirdi.

Erikel, Azerbaycan Arabuluculuk Kurulu Başkanı Nadir Adilov'un da katıldığı, Hamamönü'ndeki şura binasında düzenlenen toplantıda, Türk Dünyası Arabulucular Birliğinin kuruluş sürecini ve gelinen aşamayı anlattı.

Hukukçular olarak, ulusal ve uluslararası alanda, Türk dünyasına ve öz medeniyet değerlerine hizmet etmek istediklerini ifade eden Erikel, bu çalışmalara ilişkin, kuruluşa "Türk Dünyası Arabulucular Birliği" adının verildiğini belirtti.

Bu süreçte başta Azerbaycan olmak üzere, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Macaristan ve KKTC'ye ziyaretler yaparak bu ülkelerdeki hukukçu arabulucu ve avukatlarla istişarelerde bulunduklarını aktaran Erikel, arabuluculuk sistemi olmayan ülkelerde arabuluculuğu kurmak istediklerini ve o ülkelerde hukukçulara bu hususta yardımcı olmayı amaçladıklarını söyledi.

Erikel, şunları kaydetti:

"Türkiye arabuluculuğu, İtalya'dan, İngiltere'den öğrendi. Biz artık önemli bir birikim elde ettik ve bu aşamadan sonra bu birikimlerimizi kardeş ülkelere taşıyalım istiyoruz. Bu kardeş ülkeler içerisinde, Türkmenistan'da ve KKTC'de arabuluculuk yok, burada arabuluculuk sistemini kurgulayacağız. İkinci amacımız ise arabuluculuk olan ülkelerde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan veya buna benzer ülkelerde arabuluculuk standartlarını yükselterek, bir dünya markası haline getirmek."

Erikel, 28 Kasım'da Ankara Hakimevleri'nde, 10 ülkeden 135 kişinin katılımıyla başlayacak şuraya, Türkiye'den katılmak 550 kişinin müracaat ettiğini de bildirdi.

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Güncel
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