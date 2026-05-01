1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü... Özgür Özel: "Gelecek Sene Hep Birlikte Kanlı 1 Mayıs'ın 50'nci Yıl Dönümünde Taksim'de Olacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) çağrısıyla Kadıköy İskele Meydanı'nda yapılan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingine katıldı. Özel burada yaptığı açıklamada basın emekçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlyarak şunları söyledi:

"Türkiye işçi sınıfını Kadıköy Meydanı'ndan selamlıyoruz. Bugün DİSK'in ve bileşenlerinin, TMMOB'un, TTB'nin ve KESK'in organize ettiği 1 Mayıs kutlamasına katıldık hep birlikte. Bugün Türk-İş Edirne'de Türk-İş'i çarşamba günü ziyaret etmiştik. Hak-İş Bursa'da kutluyor, onu dün ziyaret edecektik, genel başkanlarının cenazelerinden dolayı edemedik. Önümüzdeki hafta edeceğiz. Türkiye işçi sınıfını bir bütün olarak selamlıyoruz."

"Adalet ve Kalkınma Partisi 1 Mayıs'ı emekçilere zehir etmeye devam ediyor"

Bugün son kez Kadıköy'de 1 Mayıs kutladığımızı umuyoruz. Biraz önce hem siyasi partilerin genel başkanlarıyla hem DİSK'in, KESK'in eş genel başkanlarıyla değerlendirmelerde bulunduk. Seneye kanlı 1 Mayıs'ın 50'nci yıl dönümü ve artık Taksim'in yasak olmaması gerekiyor. Ümit ederiz gelecek sene 1 Mayıs'ta Türkiye'de iktidar da değişmiş olur. Değişmese dahi 50'nci yılında mutlaka Taksim'de olmak gerekiyor. Bu talebi değil bu kararlılığı bugünden ifade etmek isterim. Gelecek sene hep birlikte 1 Mayıs'ta, kanlı 1 Mayıs'ın 50'nci yıl dönümünde Taksim'de olacağız. Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi 2010 yılında hem 1 Mayıs'ı hepimizin çoktandır istediği ve hep birlikte desteklediği şekilde resmi tatil yapılmasından övünüyordu hem de 'Taksim artık yasak değil' diyordu. Taksim'e iki yıl sabredebildiler. İki yıl Sonra Taksim'i yasakladılar. 1 Mayıs'ı emekçilere zehir etmeye devam ediyor Adalet ve Kalkınma Partisi. ve Taksim'i bir yasak alan olarak tutuyor.

"İktidarımızda 1 Mayıs'lar bayram gibi kutlanacak"

İktidarımızda 1 Mayıs'lar gerçekten bayram gibi kutlanacak. En başta emekçiler hak ettikleri gibi 1 Mayıs'ı bayram görecekleri maaşlara sahip olacaklar. Örgütlenmenin önündeki bütün engeller kalkmış olacak. İsteyen herkes sendikalı, grevli, toplu iş sözleşmeli, sendikal haklara sahip olacak hem de 1 Mayıs hiçbir meydanın yasak olmadığı şekilde kutlanacak. Biz bu konudaki kararlılığımızı daha önce de ifade etmiştik. Bir kez daha ifade ediyoruz. Ümit ediyoruz işçinin, emekçinin düşmanı olan, karşısında yer alan örgütlenmenin önündeki hiçbir engeli kaldırmayan ve her zaman örgütlenmeyi kısıtlamaya çalışan bu iktidardan en kısa zamanda kurtulacağız. Bu artık hem CHP'nin hem emekçilerin muhalefette oldukları son 1 Mayıs olsun diye ümit ediyoruz. Her geçen gün biraz daha işçilerin çok daha iyi bir Türkiye'de yaşayacağı günlere yaklaşıyoruz. Zulüm devam ediyor, baskılar devam ediyor, saldırılar devam ediyor ama bir yandan da mücadelemiz devam ediyor. Bir kez daha Türkiye'deki tüm emekçilerin 1 Mayıs'ını kutluyorum. Çok daha özgür, çok daha güzel günlerde görüşmek üzere."

Kaynak: ANKA