1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Arbede
Kocaeli'de düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğinde DEM ve ADD temsilcileri arasında slogan tartışması nedeniyle arbede yaşandı. Katılımcıların müdahalesiyle durum kontrol altına alındı.
1) 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLAMALARINDA ARBEDE YAŞANDI
Kocaeli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı (2)
İzmit ilçesindeki Anıt Park'ta düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli temsilcileri arasında slogan tartışmasında arbede yaşandı. Arbede, katılımcıların araya girmesiyle son buldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel