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Taksim'e çıkan yollar kapatıldı, turistler araç bulamadı

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstiklal Caddesi giriş ve çıkışlara kapatıldı. Cumhuriyet Anıtı çevresi bariyerlele kapatılırken, Taksim ve çevresindeki otellerde konaklayan turistler ellerindeki valizlerle Taksim'den çıkmaktan zorlandı.

İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında aldığı tedbirler doğrultusunda, güvenlik önlemleri artırıldı.

Fatih, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta çok sayıda cadde ve meydan, sabah saat 05.00 itibarıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Taksim İstiklal Caddesi'nde ise güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı çevresi bariyerlerle kapatıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Dolayısıyla Taksim'de Güvenlik Önlemleri Artırıldı

TURİSTLER TAKSİM'E ÇIKAMADI

Taksim ve çevresindeki otellerde konaklayan bazı otellerde kalan turistler Taksim'de çıkmak için çaba sarf etti. Caddeye çıkan tüm sokakların girişleri demir bariyerlerle kapatılırken, polis ekipleri belirlenen kontrol noktalarında bekleyişini sürdürüyor. TOMA'ların hazır bekletildiği Taksim ve çevresinde bazı toplu taşıma noktalarında da kısıtlamalar devam ediyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Dolayısıyla Taksim'de Güvenlik Önlemleri Artırıldı

VATANDAŞLAR İŞE YÜRÜYEREK GİTTİ

Taksim Meydanı'nı kullanmak isteyen vatandaşlar alternatif güzergahlara yönlendirildi. Araç girişinin olmadığı bölgede işe gitmek isteyen vatandaşların yürüdüğü görüldü.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Dolayısıyla Taksim'de Güvenlik Önlemleri Artırıldı

TURİSTLER BAVULLARIYLA YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI

Taksim'de otellerde kalan turistlerin de araç bulamadığı için valizleriyle yürüyerek alandan ayrıldığı görüldü.

Taksim'e çıkan yollar kapatıldı, turistler araç bulamadı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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