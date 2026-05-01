1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü... Disk Genel Başkanı Çerkezoğlu: "1 Mayıs'ta Taksim'de Olmak İsteyenlere Uygulanan Gözaltılar Asla Kabul Edilemez"

Haber : Esra TOKAT - Kamera: Yasin KABADAYI

(İSTANBUL) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Taksim Meydanı'ndaki gözaltılara ilişkin "1 Mayıs'ta Taksim'de olmak isteyenlere uygulanan baskı, gözaltılar asla kabul edilemez. Biz bu ülkede Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ımızı özgürce kutlayacağız, emeğin Türkiye'sini de hep birlikte kuracağız. 1 Mayıs Meydanı'nın Taksim Meydanı olduğu gerçeğini bugüne kadar hiç kimse değiştiremedi. Hep beraber Taksim'de 1 Mayıs'ımızı özgürce mutlaka ama mutlaka kutlayacağız" dedi.

DİSK, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) çağrısıyla Kadıköy İskele Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingi yapılıyor.

Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, şunları söyledi:

"Bu adaletsiz düzenin işçilere, emekçilere dayattığı bütün olumsuzluklara, açlığa, yoksulluğa, adaletsizliklere karşı 'Bu düzen kaderimiz değildir, bu düzeni biz değiştireceğiz' diyoruz. Bütün işçileri, emekçileri omuz omuza bu adaletsiz düzene son vermeye çağırıyoruz. Bugün Türkiye'nin 4 bir yanında, 1 Mayıs meydanlarında milyonlarca işçinin, emekçinin, kadınların, gençlerin ortak kararlılığı, iradesi budur. Çünkü Türkiye'de öyle bir düzen kurdular ki bütün çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için dönüyor. Bu adaletsiz düzen kaderimiz değil."

Oysa biz bu ülkede hepimiz çalışıyoruz, hepimiz üretiyoruz alınterimizin karşılığını istiyoruz. Gelirde adaletin, vergide adaletin olduğu bir ülke için mücadele ediyoruz. Bunun yolu da işçilerin örgütlü olmasıdır, sendikalı olmasıdır, sendikalaşmaların önündeki görev hakkımızın, toplu sözleşme hakkımızın kullanımın önündeki bütün engellerin kaldırılması için mücadele veriyoruz çünkü bu adaletsizliğin ancak ve ancak işçilerin örgütlülüğü, sendikasızlığı üzerine devam edebilir. O nedenle tüm sendikalı bütün işçileri örgütlü olmaya, sendikalı olmaya, işçi olmaya çağırıyoruz, 'Örgütlenin ki bu adaletsizliği değiştirelim.'"

"AKP iktidarı toplumsal desteğini kaybettikçe daha baskıcı politikalara sarılıyor"

Çerkezoğlu, Taksim Meydanı'nda ki gözaltılara ilişkin de şöyle konuştu:

"1 Mayıs'ta bütün Türkiye'nin gözü kulağı İstanbul'da ve Taksim Meydanı'ndadır çünkü hem tarihsel, hem toplumsal, hem de hukuksal olan olarak bir gerçek var o gerçekte Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs Meydanı olduğu gerçeğidir. Bu gerçeği ne 1977 katliamı değiştirebildi, ne 12 Eylül askeri faşist darbesi değiştirebildi. 2010, 2011 ve 2012'de dünyanın en büyük bir mayıs yaptık biz Taksim Meydanı'nda ama 2013 yılından beri AKP iktidarı Taksim Meydanı'nı 1 Mayıs'a ve işçi sınıfına kapattı."

Aslında Taksim Meydanı sadece bir meydan yasağı değil bugünkü Taksim yasağı iktdarın zihniyetinin sembolüdür. AKP iktidarı toplumsal desteğini kaybettikçe daha baskıcı politikalara sarılıyor. O nedenle milyonların Taksim gibi güçlü bir meydanda 1 Mayıs'ta bir araya gelmesini istemiyor. Çünkü açlık sınırının altındaki asgari ücrete mahkum edenler, emeklileri 20 milyon lirayla yaşamaya mahkum edenler bu düzen devam etsin diye Taksim'i yasaklıyor. Ama bütün dünyada işçiler 1 Mayıs'ı kendi belirledikleri meydanlarda en merkezi meydanlarında kutlarlar, bu en temel hakkımızdır.

1 Mayıs'ta Taksim'de olmak isteyenlere uygulanan baskı, gözaltılar asla kabul edilemez. Biz bu ülkede eşitliği, adaleti, barışı, demokrasiyi de kazanacağız, Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ımızı özgürce kutlayacağız, emeğin Türkiye'sini de hep birlikte kuracağız. 1 Mayıs Meydanı'nın Taksim Meydanı olduğu gerçeğini bugüne kadar hiç kimse değiştiremedi. Hep beraber Taksim'de 1 Mayıs'ımızı özgürce mutlaka ama mutlaka kutlayacağız."

