1 Mayıs Ankara Tertip Komitesi: 'Bu Yıl da 1 Mayıs'ta Tandoğan Meydanı'nda Olacağız'

Haber: CEYLAN SAĞLAM - Kamera: EYLEM LADİN DEĞER

1 Mayıs Ankara Tertip Komitesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı bu yıl da Tandoğan Meydanı'nda kutlayacaklarını açıkladı. DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, "İşçi sınıfı ve emekçilerin onlarca yıldır alın terini sermayeye peşkeş çeken, bizleri yoksulluğa, sefalete, ölüme mahkum eden bu zihniyete güle güle demek üzereyiz. 1 Mayıslar her yıl emeğin, dayanışmanın, yarınları kurmak isteyenlerin omuz omuza olduğu gündür. 'Emek en yüce değerdir' diyenler; huzuru, barışı, adaleti, demokrasiyi özleyenlerle hep birlikte omuz omuza, türkülerimizle bu yıl da yine 1 Mayıs'ta Ankara Tandoğan Meydanı'nda olacağız" dedi.

DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu ve Ankara Tabip Odası'ndan oluşan 1 Mayıs Ankara Tertip Komitesi, Başkent'teki 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama programını açıklamak üzere bugün Ulus Meydanı'na bir araya geldi. Komite adına açıklama yapan DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, şunları söyledi:

"6 ŞUBAT DEPREMİNDE YAŞAMINI YİTİREN İNSANLARIMIZI DA ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

"Her yıl coşkuyla hazırlandığımız, işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs'ı, bu yıl aynı zamanda yasla karşılaşıyoruz. Yastayız, çünkü depremlerde on binlerce insanımızı yitirdik. Yüz binlerce insanımız yaralandı. On binlerce insanımız hala kayıp.

Sermaye iktidarlarının, rant sisteminin, sömürü düzeninin sayısız iş cinayetlerini, işçi katliamlarını yaşadık. 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nı kana boyayan canilerden hesap sorulmadı daha.

Soma'da 301 madenci kardeşimizi; Ermenek'te, Torunlar İnşaat'ta, Bartın Amasra'da ve nice iş cinayetlerinde katliamları yaşadık. 10 Ekim'i ve diğer acılarımızı asla unutmadık, asla unutmayacağız. Tüm sorumlular bugüne kadar hesap vermediler. Elbette ki biz de peşini bırakmayacağız. 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren insanlarımızı da asla unutmayacağız, unutturmayacağız.

"İŞÇİ SINIFI VE EMEKÇİLERİN ONLARCA YILDIR ALIN TERİNİ SERMAYEYE PEŞKEŞ ÇEKEN BU ZİHNİYETE GÜLE GÜLE DEMEK ÜZEREYİZ"

Bir yandan da yasımızı, öfkemizi dayanışmaya dönüştürerek, iyi bir Türkiye, iyi bir dünya için mücadele ediyoruz. Boyun eğmedik, vazgeçmedik. İşçi sınıfı ve emekçilerin onlarca yıldır alın terini sermayeye peşkeş çeken, bizleri yoksulluğa, sefalete, ölüme mahkum edenlerden; farklı inançları, kimlikleri yok sayan, İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırarak kadınların katledilmesinin önünü açan, doğayı talan eden; sansürü, baskıyı, şiddeti bir yönetim biçimi haline getirerek kendisi gibi düşünmeyen herkesi düşman gören; aydınları, gazetecileri, siyasetçileri hapishanelere dolduran bu zihniyete güle güle demek üzereyiz.

" BU YIL DA YİNE 1 MAYIS'TA TANDOĞAN MEYDANI'NDA OLACAĞIZ"

1 Mayıslar her yıl emeğin, dayanışmanın, yarınları kurmak isteyenlerin omuz omuza olduğu gündür. 'Emek en yüce değerdir' diyenler; huzuru, barışı, adaleti, demokrasiyi özleyenlerle hep birlikte omuz omuza, türkülerimizle bu yıl da yine 1 Mayıs'ta Ankara Tandoğan Meydanı'nda olacağız. Saat 11: 00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde toplanıyor, kortejlerimizi belirlediğimiz sıraya göre oluşturuyor, Tandoğan Meydanı'nda saat 13: 30 civarında tüm kortejlerimizin alana girmesiyle başlayıp, sanatçı İlkay Akkaya konseriyle mitingimizi tamamlayacağız. Yaşasın işçilerin, emekçilerin bayramı. Yaşasın işçilerin birliği."