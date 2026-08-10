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Çorum'da Kız Kaçırma Kavgası: 1 Ölü, 3 Yaralı, 3 Gözaltı

Çorum'da Kız Kaçırma Kavgası: 1 Ölü, 3 Yaralı, 3 Gözaltı
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Çorum'da akrabalar arasında 'kız kaçırma' meselesi nedeniyle çıkan kavgada Coşkun Çördük (39) tüfekle vurularak hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ÇORUM'da dün akrabalar arasında 'kız kaçırma' meselesi nedeniyle çıkan, Coşkun Çördük'ün öldüğü (39), 3 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Çepni Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Akrabalar arasında 'kız kaçırma' meselesi nedeniyle yaklaşık 2 hafta önce başlayan husumet nedeniyle iki grup arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine saldırdı. Kavga sırasında Coşkun Çördük tüfekle, Feryat Ç. bıçakla, Doğan Ç. ve Samet Ç. ise darp sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri sonrası Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüfekle vurulan Coşkun Çördük, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler A.Ç., E.Ç., ve F.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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