Haberler

Birinci Arnavutköy Kitap Fuarı 14 Aralık'a kadar sürecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

75 yazar ve 100'den fazla yayınevi ile 120 etkinliğe ev sahipliği yapacak olan 1. Arnavutköy Kitap Fuarı, açılış töreni ile başladı. Fuar, 14 Aralık'a kadar devam edecek.

Arnavutköy Belediyesince düzenlenen 1. Arnavutköy Kitap Fuarı, 75 yazar ile 100'ün üzerinde yayınevinin katılımıyla 120 etkinliğe 14 Aralık'a kadar ev sahipliği yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, fuarın açılış törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer, Kaymakam Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun yanı sıra bazı akademisyenler, yazarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Macit, Arnavutköy Belediyesinin fuara öncülük etmesinin önemini anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Candaroğlu ise ilçenin kültür yatırımları açısından önemli bir günü yaşadığını söyledi.

Candaroğlu, kitap fuarının ilkini düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Bu heyecanı Arnavutköy'de yaşayan tüm kitap severlerle paylaşıyoruz. 75 yazarımız, 100'ün üzerinde yayınevimiz ve 120 etkinliğimizle dopdolu bir program hazırladık. Tüm komşularımızı ve İstanbul'daki hemşerilerimizi fuarımıza davet ediyorum." dedi.

Açılışın onur konuğu olan İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç da fuarın İstanbul için önemli bir boşluğu doldurduğunu kaydetti.

Kılıç, eskiden kitap almak için Cağaloğlu'na gittiklerini dile getirerek, "Bugün İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek zorlaştı. Kitabın insanın ayağına gelmesi çok kıymetli. Arnavutköy Belediyesinin bu girişimi değerli. İnşallah gelenekselleşir ve kitap okuyanların sayısı artar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle fuarın resmi açılışı yapıldı.

Katılımcılar, yayınevlerini ziyaret edip stantlardaki eserler ve etkinlik programları hakkında bilgi aldı.

Fuarın ilk gününde, Çiğdem Çelebi çocuklar için "Marmelat" adlı gösteriyi sergiledi.

Altay Cem Meriç de "Biz Kimiz?" başlıklı söyleşisiyle okurlarla buluştu.

"Türkiye ve Algı Operasyonları" adlı program Türker Akıncı ile Fulya Öztürk tarafından gerçekleştirilirken Tarık Tufan, "Edebiyat Hayat Memat" adlı söyleşide okuyucularıyla bir araya geldi.

Günün finalinde ise "İncesaz" konser verdi.

Arnavutköy Belediyesi Açık Otoparkı'ndaki fuar, 14 Aralık'a kadar 75 yazar, 100'den fazla yayınevi ve 120 etkinlikle sürecek.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Van'da korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
Türkiye'den çok net operasyon mesajı: 25 gününüz kaldı

Türkiye'den çok net operasyon mesajı: Yalnızca 25 gününüz kaldı
Trabzonspor'a Rayyan Baniya'dan kötü haber

Süper Lig devinin milli yıldızı sezonu kapattı
Direkt yüzüne söyledi! Almanya Başbakanı Merz'den basın toplantısında Netenyahu'ya şok

Almanya lideri Merz'den ortak basın toplantısında Netenyahu'ya şok
Kim der 71 yaşında! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Kim der 71 yaşında! İşte Yeşilçam efsanesinin son hali
Avustralya'da 50'den fazla orman yangını çıktı, onbinlerce kişi tahliye ediliyor

Ülke ateş çemberinde, onbinlerce kişi tahliye edildi
Sevgilisinin 'Çocuğun olmuyor' diyerek terk ettiği Mika Raun, anne olmak için eğitime başladı

Ünlü sosyal medya fenomeninden çok konuşulacak bir paylaşım geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.