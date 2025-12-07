Birinci Arnavutköy Kitap Fuarı 14 Aralık'a kadar sürecek

Arnavutköy Belediyesince düzenlenen 1. Arnavutköy Kitap Fuarı, 75 yazar ile 100'ün üzerinde yayınevinin katılımıyla 120 etkinliğe 14 Aralık'a kadar ev sahipliği yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, fuarın açılış törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer, Kaymakam Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun yanı sıra bazı akademisyenler, yazarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Macit, Arnavutköy Belediyesinin fuara öncülük etmesinin önemini anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Candaroğlu ise ilçenin kültür yatırımları açısından önemli bir günü yaşadığını söyledi.

Candaroğlu, kitap fuarının ilkini düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Bu heyecanı Arnavutköy'de yaşayan tüm kitap severlerle paylaşıyoruz. 75 yazarımız, 100'ün üzerinde yayınevimiz ve 120 etkinliğimizle dopdolu bir program hazırladık. Tüm komşularımızı ve İstanbul'daki hemşerilerimizi fuarımıza davet ediyorum." dedi.

Açılışın onur konuğu olan İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç da fuarın İstanbul için önemli bir boşluğu doldurduğunu kaydetti.

Kılıç, eskiden kitap almak için Cağaloğlu'na gittiklerini dile getirerek, "Bugün İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek zorlaştı. Kitabın insanın ayağına gelmesi çok kıymetli. Arnavutköy Belediyesinin bu girişimi değerli. İnşallah gelenekselleşir ve kitap okuyanların sayısı artar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle fuarın resmi açılışı yapıldı.

Katılımcılar, yayınevlerini ziyaret edip stantlardaki eserler ve etkinlik programları hakkında bilgi aldı.

Fuarın ilk gününde, Çiğdem Çelebi çocuklar için "Marmelat" adlı gösteriyi sergiledi.

Altay Cem Meriç de "Biz Kimiz?" başlıklı söyleşisiyle okurlarla buluştu.

"Türkiye ve Algı Operasyonları" adlı program Türker Akıncı ile Fulya Öztürk tarafından gerçekleştirilirken Tarık Tufan, "Edebiyat Hayat Memat" adlı söyleşide okuyucularıyla bir araya geldi.

Günün finalinde ise "İncesaz" konser verdi.

Arnavutköy Belediyesi Açık Otoparkı'ndaki fuar, 14 Aralık'a kadar 75 yazar, 100'den fazla yayınevi ve 120 etkinlikle sürecek.