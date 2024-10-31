0000 Kilometre Filminin Galası Gerçekleşti

???????Yazar Beyza Alkoç'ın kitabından aynı adla sinemaya uyarlanan "0000 Kilometre" filminin galası Zorlu PSM'de gerçekleştirildi.

Genç oyuncular Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak'ın başrollerini paylaştığı filmde, Gülin İyigün, Ogün Kaptanoğlu, Cavit Çetin Güner, Can Kızıltuğ, Oya İloğulları, Laçin Ergül ve Anıl Özgür de rol aldı.

"3391 Kilometre" filminin devamı olan yapımda, yönetmen koltuğuna Deniz Enyüksek otururken senaryoya Fulya Özcan imza attı.

Böcek Films, Mgx Film ve Plaza yapım ortaklığı ile İstanbul, İzmir ve Paris'te çekilen film, yarın sinemaseverlerle buluşacak.

"Umarım bunun karşılığını sinemada göreceğiz"

Filmin tüm ekibi gösterim öncesi basın mensuplarının karşısına çıkarak, filmle ilgili duyu ve düşüncelerini aktardı.

Yönetmen Deniz Enyüksek, serinin ikinci filminin izleyiciyle buluştuğunu belirterek, "Beyza Hanım'ın kurduğu, kitaptaki o çok güzel dünyanın devamını yapmaya çalıştık. İçimize sinen bir film oldu.Yaş kitlesi olarak daha genç bir kitleye, çok sıcak bir film yaptık. Çok emek verdik. İçimize çok sindi. Umarım bunun karşılığını sinemada göreceğiz." dedi.

"İzmir" karakterini canlandıran başrol oyuncusu Derya Pınar Ak, karakterinin iki filmdeki değişimine ilişkin bilgi vererek, "Benim ilk filmdeki karakterim çok sessiz, sakin, çok silik bir karakterken şimdi, büyümüş, olgunlaşmış ve kendine güvenen bir karakter. Filmimiz, Sıfır Kilometre yani mesafelerin bittiği bir hikayeyi anlatıyor. Dolayısıyla artık yan yana olmanın gerginliğini görüyoruz." diye konuştu.

Genç oyuncu, çekimlerin çok güzel geçtiğini vurgulayarak, "Hep birlikte çok eğlendik. Çok severek çalıştık. Mutluyuz. Güzel geçti." ifadelerini kullandı.

"İkinci kez yaşıyorum bu heyecanı"

Genç oyuncu Ahmet Haktan Zavlak, "Ege" karakterini canlandırdığını belirterek, "Biraz depresif genç bir çocuktan, artık daha anlayışlı, bir ilişkinin sorumluluğunu taşımaya kalkan bir yetişkine dönüştü karakterim. Çok güzel film yaptık. Serimizin son filmi. Çok emek, çok değer vererek çalıştık. Çok muhteşem bir ekiple çalıştık. Bu ekiple çalıştığım için de böyle bir şeyi üstlendiğim için de onur duyuyorum." dedi.

Oyuncu Can Kızıltuğ, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Milyonlara ulaşmış bir hikayenin ikinci filminde 'Kuzey' olarak bulunuyorum. Kuzey, hikayeye beş sıfır geriden başlamasına rağmen, sevdiğine sımsıkı tutunan bir karakter. Hepinize hayatınızda öyle bir insan diliyorum efendim. Hepiniz gibi ben de ilk defa izleyeceğim. Çok heyecanlıyım. Teşekkür ediyorum."

Kitabı kaleme alan Beyza Alkoç da çok heyecanlı olduğunu kaydederek şu bilgileri verdi:

"Bu ikinci film uyarlamam. İkinci kez yaşıyorum bu heyecanı ama ilk seferde olduğu gibi çok heyecanlıyım. İlkinde bir mesafe ilişkisini işlemiştik. Mesafelere rağmen İzmir ve Ege'nin kavuşup kavuşamayacağını, başarıp başaramayacağını işlemiştik. İkincisinde, mesafeler yokken bunu başarıp başaramayacaklarını işleyeceğiz. Umarım izleyen herkes çok sever. Umarım okurlarım, kitapta buldukları güzel aşkı, film uyarlamamızda da bulsun."

Filmin yapımcılarından Ömer Faruk Sorak ise Mgx Film ve Plaza Yapım'a teşekkür ederek, "Sinemanın zor günlerden geçtiği bir dönemde bize inandılar. Sinema filminin yapımında bizimle bu yolu yürümeye karar verdikleri için ve sinemaya iyi bir şey kazandıracağımıza emin olduğumuz bu yolda bizi yalnız bırakmadıkları için ikisine de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gençlik, aşk filmi yaptık. Seyircide de karşılığını bulacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Kuzey, sevdiğine sımsıkı tutunan bir karakter"

Filmin konusu kısaca şöyle:

"İzmir ve Ege '3391 Kilometre'yi aşmış, Paris'te birlikte bir hayat kurmuştur. Fakat gelen bir telefonla her şey değişir. İzmir ve Ege'nin arasına yeniden mesafeler girecek, her şeye en baştan başlamaları gerekecektir. Hayat onları savurup, yollarını tekrar aşklarının başladığı İzmir'de kesiştirecektir. İzmir ve Ege'nin yıldızlarla dolu hikayesi devam ederken artık aralarındaki Sıfır Kilometre ile hayatın acı-tatlı sürprizlerine birlikte göğüs gerebileceklerdir."