Sinop'taki Mantıcı: "İki Kişi, Bir Tabak Alıp Yiyor. İki Kişinin Karnını Bir Tabak Doyurmaz"

MUSTAFA USTA

Yöresel işaret alarak tescillenen Sinop mantısı lokantası işleten Osman Şen, "İki kişi, ortalarına bir tabak alıp yiyor. Halbuki iki kişinin karnını bir tabak doyurmaz. Ama paralarının azlığından dolayı ancak bir tabakla yetiniyorlar" dedi.

Yöresel işaret alarak tescillenen Sinop mantısı lokantası işleten esnaf, maliyetlerinin yükselmesinden şikayet etti. Esnaf Osman Şen ise şunları söyledi:

"İşlerimiz iyi değil. 50 liraya aldığımız kıyma 150 lira. Tereyağı aynı şekilde. Un geçen sene 180 liraydı, şu anda 500 lira. Yani yüzde 300. Asgari ücret yüzde 150. Her şey 2-3 katına çıktı. Biz mantıyı sadece 2 katına çıkarabildik. Şu anda zarar ediyoruz. Ama insanlar yesin diye. Gelen turlardan 45 kişilik bir grupta, 25 kişi mantı yiyebiliyor. Onlar da ne yapıyorlar? İki kişi bir tane tabak alıyorlar, ortalarına. Halbuki bir tabak iki kişiyi doyurmaz ama paralarının azlığından dolayı, ancak bir tabakla yetiniyorlar. Geçen sene mantıyı 30 liradan satıyorduk. Bu sene 10 gün öncesine kadar 60 liraya devam ediyorduk. Şu an 70 lira. 70 lira yaptık ama yine kurtarmıyor."

"BÖYLE GİDERSE DÜKKANI KAPATACAĞIM"

Mantı üretim işletme sahibi Emine Özkan ise şunları söyledi:

"Mantının içine kıyma, karabiber, tuz ve ceviz koyuyorum. Maliyetler gerçekten çok fazla arttı. Karabiberin bile fiyatları arttı. Mantının hamurunu yumurtayla yoğuruyorum. Geçen sene 20 liraya aldığımız yumurta bu sene 45 lira. O kadar fazla arttı maliyetlerimiz. İnsanların alım gücü azaldığı içinde bizim satışlarımız yarı yarıya düştü. Böyle giderse dükkanı kapatacağım. Her Çarşamba un alıyorum. Her çarşamba günü una 20-25 lira birden zam geliyor. Bunu kimse de takip etmiyor. Almakta zorlanıyorum. Depomda her un almamda 40 çuval alırken şimdi 15-20 çuval un zor alıyorum."

"5-6 YIL ÖNCEKİ KAR MARJINI ELDE EDEMİYORUZ"

Mantı üretim işletme sahibi Aylin Tok şunları söyledi:

"Bizim ana kullandığımız malzemelerden en basit örneği dana kıymanın kilogramı şu an 140-150 lira civarlarında. Bizim mantımızda ceviz önemli bir etken. Şu an 160 lira kilogramı. Bizim kullandığımız tereyağının kilogramı şu an yaklaşık 160-170 lira civarlarında. Yoğurt zaten aldı başını gitti. Şu an 10 kilogramlık bir yoğurt yaklaşık 180-190 lira. Bundan birkaç önce mantının ana fiyatını belirleyen madde kıyma fiyatıydı. Dana kıyma fiyatı neyse mantının az çok fiyatı ona göre belirleniyordu. Ama şu an sadece ham maddeler değil sarf malzeme giderlerimiz de çok fazla. Biz sezon tabanlı çalışıyoruz. Geçen sezonda 35 TL'ye sattığımız mantı şu an 74 TL. Ama inanın bundan 5-6 yıl önce 20 liraya 25 liraya satıyorken ki kar marjını elde edemiyoruz. Elektrik, doğalgaz derken iş aldı başını gitti."

ANKA / Güncel