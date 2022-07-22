Malatya'da devrilen tarım aracındaki 6 kişi yaralandı Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı. Söğüt Mahallesi'nde Kemal Can (69) idaresindeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücünün yanı sıra 5 kişi, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Alaattin Tanışık, daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. AA / Kadir Aydın - Güncel Güncel Haberler

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