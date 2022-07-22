İzmir Seferihisar'da orman yangını (2) - Haberler

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İzmir Seferihisar'da orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
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İzmir Seferihisar'da orman yangını (2)

BİR ORMAN YANGINI DAHA ÇIKTIİzmir'in Seferihisar ilçesi Beyler Mahallesi'ndeki orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken ikinci bir yangın daha çıktı.

BİR ORMAN YANGINI DAHA ÇIKTI

İzmir'in Seferihisar ilçesi Beyler Mahallesi'ndeki orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken ikinci bir yangın daha çıktı. Bu kez saat 13.30'da alevler, Doğanbey Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahası yakınındaki ormandan yükseldi.  Beyler Mahallesi'ndeki yangına müdahale eden 6 uçak, 7 helikopter ve 30 arazöz Doğanbey Mahallesi'ne kaydırılarak, alevlere 6 dakika içinde müdahale edildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Davut CAN / İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

Beyler Mahallesi Seferihisar İzmir Güncel Haberler

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