Kanada: Lübnan hükümetinin otoritesini tesis etme çabalarına destek veriyoruz

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Lübnan hükümetinin ülkede devlet otoritesini tesis etme çabalarına destek verdiklerini bildirdi.

Anand, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Görüşmede, Lübnan'daki mevcut güvenlik sorununu ve insani durumu ele aldıklarını aktaran Anand, ülkede aralarında bir Kanadalının da bulunduğu çok sayıda sivilin ölümü nedeniyle taziye diledi.

Anand, Kanada'nın, Lübnan hükümetinin "devlet otoritesini yeniden tesis etme ve tam olarak kullanma" çabalarına destek verdiğini ifade etti.

Kanada'nın Lübnan halkını desteklediğini kaydeden Anand, bu kapsamda 37,7 milyon Kanada doları değerinde insani yardım yapılacağını açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 124 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.