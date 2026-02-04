Haberler

Yunanistan'a Ait Sahil Güvenlik Gemisiyle Göçmen Teknesi Çarpıştı: 15 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ATİNA, 4 Şubat (Xinhua) -- Yunanistan Sahil Güvenliği'ne ait devriye gemisiyle göçmen ve mültecileri taşıyan bir botun Sakız Adası açıklarında çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Yunanistan'ın ulusal kanalı ERT'nin haberine göre, kurtarılan 24 kazazededen 1'i hastanede hayatını kaybetti. Daha önce denizden 14 göçmenin cansız bedeninin çıkarıldığı açıklanmıştı. Yunanistan Sahil Güvenliği ve sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre hayatını kaybedenler arasında 11 erkek ve 4 kadın bulunuyor.

Ulusal Acil Yardım Merkezi'nden yapılan açıklamada kazanın salı gecesi yerel saatle 21.00 sularında meydana geldiği belirtildi. Kazazedeler arasında birden fazla çocuk bulunduğu, hamile olan 2 kazazedeninse düşük yaptığı ve yaralıların durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Halen ulaşılamayan kişilere yönelik arama ve kurtarma çalışmaları, dört sahil güvenlik gemisi, gönüllü dalgıçları taşıyan özel bir tekne ve Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait bir helikopterin de katılımıyla sürüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni uyuşturucu operasyonu! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

Kan donduran rapor! Sokağa inenlere tecavüz edip tek tek yakmışlar
Kraliyet ailesinde Epstein depremi! Saraydan kapı dışarı ettiler

Kraliyet ailesinde Epstein depremi! Saraydan kapı dışarı edildi
Karadeniz'in en büyüğü! Samsun'a 1.7 milyar liralık dev yatırım

Karadeniz'in en büyüğü olacak! O ilimize dev yatırım
PFDK sevkleri belli oldu! TFF'den Milan Skriniar kararı

TFF'den Skriniar kararı
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

Kan donduran rapor! Sokağa inenlere tecavüz edip tek tek yakmışlar
Paylaşımlar bomba! Fenerbahçe yıldız ismin transferini gece yarısı duyurdu

Fenerbahçe yıldız ismin transferini gece yarısı duyurdu
Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü

Ülke şokta! Devrik lider Kaddafi'nin oğlu suikastla öldürüldü